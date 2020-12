NEUSTART KULTUR: Eine Erfolgsgeschichte in Corona-Zeiten

Berlin, den 04.12.2020. Das von Kulturstaatsministerin Monika Grütters MdB geförderte Bundesprogramm NEUSTART KULTUR ist eine Erfolgsgeschichte. Heute fand unter der Moderation des Deutschen Kulturrates das dritte Treffen mit den 26 Institutionen, Verbänden und Kulturförderfonds statt, die die Programme entwickelt haben, bei denen die Mittel beantragt werden, die die Anträge prüfen und Mittel ausreichen.

Auf Einladung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters MdB wurde ein erstes Resümee zur Resonanz auf das Programm gezogen. Es wurde deutlich, dass das Programm nah am Kulturbereich dran ist, dass passgenau auf die unterschiedlichen Bedarfe reagiert wird und dass die Verbände weitaus mehr Aufgaben übernehmen als die Mittel zu vergeben. Sie haben das Ohr an der jeweiligen Szene, sie leisten wichtige Beratungsaufgaben – nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in psychosozialer Hinsicht. NEUSTART KULTUR ist derzeit für viele Akteure im Kulturbereich ein Hoffnungsschimmer und Mutmacher.

Die Nachfrage nach dem Programm ist sehr groß und übersteigt die zur Verfügung stehenden Mittel bei Weitem. Die Förderquote beträgt derzeit je nach Einzelprogramm zwischen 12% und 30%. Das heißt, dass zwischen 88% und 70% der Antragssteller in den bereits bewilligten Programmen leider nicht berücksichtigt werden konnten. Das zeigt, dass die Mittel für NEUSTART KULTUR dringend aufgestockt werden müssen.

Ein wichtiges weiteres Ergebnisse des Treffens war, dass die Abrechnung der Mittel nicht schon bis Februar 2022, sondern erst im Sommer vorgelegt werden müssen. Damit können die geförderten Kulturprojekte bis zum 31.12.2021 laufen, das ist gerade angesichts des 2. Lockdowns sehr wichtig.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte nach dem Treffen: „Es ist gut, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters den Verbänden, Fonds und Institutionen den Vertrauensvorschuss gegeben hat, die richtigen Einzelprogramme für das Bundesprogramm NEUSTART KULTUR zu entwickeln. Es zeigt sich, dass sie die Bedarfe der jeweiligen Szene, Gruppe oder auch künstlerischen Sparte kennen. Sie agieren flexibel und verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. NEUSTART KULTUR wird von der Kulturszene angenommen. Es werden viel mehr Anträge gestellt, als positiv beschieden werden können. Die Mittel für NEUSTART KULTUR müssen daher dringend aufgestockt werden. NEUSTART KULTUR ist eine Erfolgsgeschichte in schweren Zeiten.“