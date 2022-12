Neuerscheinung: „Land-Art(?) – Kultur in ländlichen Räumen“

Berlin, den 01.12.2022. Gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land sind in Deutschland noch längst nicht überall erreicht. Ziel muss es daher sein, in Ballungsräumen ebenso wie in ländlichen Gebieten „ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse“ anzustreben, so das Fazit eines 56-seitigen Dossiers, das der Deutsche Kulturrat gemeinsam mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) vorlegt. Das Dossier „Land-Art(?) – Kultur in ländlichen Räumen“ richtet den Fokus auf die Frage: Wie kann das Kulturangebot auf dem Land weiter ausgebaut und gefördert werden?

23 Autorinnen und Autoren befassen sich in 22 Artikeln und Interviews unter anderem mit den Themen:

Bedeutung von Kulturlandschaften im Laufe der Zeit,

Darstellung des ländlichen Raumes in Bildender Kunst, Fernsehen und Literatur,

Regional- und Heimatmuseen als Zukunftsorte,

Lebensbedingungen und Entwicklungsansätze für ländliche Räume,

Arbeitsbedingungen für Kunstschaffende in der Fläche sowie

Trends und Perspektiven und mehr.

LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger: „Kultur auf dem Land bekommt oft den Stempel einer Kategorie B aufgedrückt. Beim LWL haben wir jedoch durch viele Projekte bewiesen, dass es anders sein kann. Heimatmuseen sind wichtig und identitätsstiftend, aber Kultur in ländlichen Räumen kann darüber hinaus noch viel mehr sein, kann sehr wohl ebenso hochkarätig sein wie in der Stadt – und das muss vielen noch bewusster werden.“

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann: „Die Menschen, die auf dem Land leben, haben ebenso ein Anrecht auf kulturelle Entfaltung und Wertschätzung ihrer Kultur wie die Menschen, die in einer Großstadt leben. Die Sehnsucht nach Kultur hängt nicht vom Wohnort ab, sie ist ein Teil unseres Menschseins.“

Das Dossier ist in Anlehnung an die Tagung „Zukunft(s)land – Impulse und Allianzen für eine starke Kultur in ländlichen Räumen“, die Mitte September 2022 gemeinsamen vom Deutschen Kulturrat und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe ausgerichtet wurde, entstanden.

Zu den Autorinnen und Autoren des Dossiers zählen:

