Mentoring-Programm für mehr weibliche Führungskräfte in Kultur und Medien wird fortgesetzt

Berlin, 20.06.2025. Staatsminister Wolfram Weimer hat das aus dem Kulturetat des Bundes finanzierte 1:1 Mentoring-Programm für Frauen in Kultur und Medien beim Deutschen Kulturrat (DKR) verlängert. Seit 2016 führt das Projektbüro „Frauen in Kultur und Medien“ beim DKR das bundesweite und spartenübergreifende Mentoring-Programm durch. Es richtet sich an Frauen aus der Kultur- und Medienbranche, die Führungsverantwortung übernehmen oder sich im Markt noch besser positionieren wollen.

„Dass wir dieses bundesweit einzigartige Programm auch 2025, trotz schwieriger Haushaltslage, fortsetzen, ist ein wichtiges kulturpolitisches Zeichen für echte Geschlechtergerechtigkeit. Das Mentoring-Programm hat sich in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf in der Kulturlandschaft erarbeitet und ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden“, betont Staatsminister Weimer angesichts der Verlängerung. „Obwohl Frauen die Mehrheit der Beschäftigten in Kultur und Medien stellen, sind sie in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. So gehen unserer Medien- und Kulturlandschaft großes Potential und wichtige Perspektiven verloren. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Deutschen Kulturrat erneut hochqualifizierten Frauen die Möglichkeit geben können, von den Erfahrungen ihrer Mentorinnen und Mentoren zu profitieren und berufliche Netzwerke aufzubauen.“

Der Präsident des Deutschen Kulturrates, Prof. Christian Höppner, sagte: „Es war sehr erfreulich, dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer so kurz nach seinem Amtsantritt das Gespräch mit dem Deutschen Kulturrat, dem Spitzenverband der Kulturverbände in Deutschland, gesucht hat. Der Austausch mit ihm war intensiv und fruchtbar. Wir freuen uns besonders darüber, dass er die Verlängerung des Mentoring-Programms zugesagt hat. Dieses bereits über viele Jahre erfolgreiche Programm ist ein wichtiger Baustein, wenn es um mehr Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich geht.“

Die große Nachfrage nach den Plätzen im Programm ist ein Beleg dafür, dass im Kultur- und Medienbereich unverändert ein großer Bedarf für diese Angebote besteht.

An den bisherigen 1:1-Mentoring-Runden haben 210 Frauen als Mentees und 155 in den Kultur- und Medienbranchen selbst erfolgreiche aktive Mentorinnen und Mentoren teilgenommen. Die Teilnehmerinnen haben in den vergangenen Jahren starke Netzwerke – auch über das eigentliche Programm hinaus – aufbauen können, die gerade bei der Besetzung von Führungspositionen und der beruflichen Entwicklung eine wichtige Rolle spielen.

Informationen zum Programm und zur Bewerbung finden sich auf der Webseite „Frauen in Kultur und Medien“ des DKR