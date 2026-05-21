Heute: Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt

Berlin, 21.05.2026. Heute, am 21. Mai 2026, dem UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, findet erstmals der bundesweite Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration statt.

Mehr als 450 Aktionen, Veranstaltungen und künstlerische Beiträge in allen Bundesländern setzen ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und kulturelle Vielfalt.

Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche Debatten zunehmend polarisiert geführt werden und kulturelle sowie zivilgesellschaftliche Einrichtungen unter Druck geraten, will der Aktionstag zeigen: Eine vielfältige Gesellschaft braucht Räume des Austauschs, gegenseitigen Respekts und demokratischer Verständigung. Kultur spielt dabei eine zentrale Rolle.

Im Europäischen Haus und im Livestream: Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration

Die Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration findet heute von 10.00 bis 17.00 Uhr im Europäischen Haus in Berlin statt. Sie ist ausgebucht. Interessierte können die Veranstaltung auch im Livestream verfolgen.

Erwartet werden unter anderem Kulturstaatsminister Dr. Wolfram Weimer, Christoph de Vries MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas MdB. Den kulturellen Rahmen gestalten der Autor und Journalist Hasnain Kazim mit zwei Lesungen sowie Sebastian Krumbiegel, Musiker und Sänger der Prinzen, mit einer Live-Performance.

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450 Veranstaltungen in allen Bundesländern

Im ganzen Bundesgebiet finden heute und in den kommenden Tagen über 450 Veranstaltungen im Rahmen des Aktionstages Zusammenhalt in Vielfalt statt.

Alle Veranstaltungen finden Sie im Aktionskalender.

Hier eine Auswahl:

Blankenburg: „Viele Stimmen – ein Klang“

In der Musikakademie Sachsen-Anhalt im Kloster Michaelstein wird gemeinsam gesungen. Die Aktion zeigt unmittelbar, wie Musik Menschen verbinden kann – offen, niedrigschwellig und gemeinschaftlich.

Potsdam: „Forum Demokratie – Zusammenhalt in Vielfalt“

Im Landtag Brandenburg steht kulturelle Vielfalt als Grundlage einer starken Demokratie im Mittelpunkt. Die Veranstaltung macht deutlich: Zusammenhalt in Vielfalt ist auch ein demokratisches Kernthema.

Berlin: radio3-Kultursalon „Der Gute Salon Spezial zum Thema Vielfalt“

radio3 lädt am Abend des Aktionstags in die rbb-Dachlounge ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Zusammenhalt in Vielfalt mehr gemeinsame Werte oder mehr gegenseitige Toleranz braucht. Mit dabei sind unter anderem Lorna Marie Hartling, Marlene Brüggen, Yolanda Rother, Aissatou Binger und Akshay Phadtare. Das Format zeigt, wie Medien Räume für kulturellen Dialog und öffentliche Verständigung schaffen können.

Frankfurt (Oder): Der interkulturelle Garten als Ort der Begegnung

Im Stadtgarten der VHS Frankfurt (Oder) begegnen sich seit 14 Jahren Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen. Jede und jeder bewirtschaftet ein eigenes Beet, zugleich entstehen über Gemeinschaftsflächen, Feste, Ausflüge und Bildungsangebote Räume des Miteinanders. Am Aktionstag wird der Garten vorgestellt; freie Beete laden zum Mitmachen ein.

Hamburg: „Next Level Engagement – Gaming als Chance für Demokratiearbeit“

Die Stiftung Digitale Spielekultur zeigt beim Deutschen Stiftungstag, wie Gaming-Communitys als Räume demokratischer Aushandlung verstanden und für Demokratiearbeit genutzt werden können. In einem World Café geht es um Praxisbeispiele, Förderansätze und konkrete Anwendungen – von Community Safety bis zu partizipativen Bildungsformaten.

Leipzig: Lesung „My Migrant Mama“ mit Melisa Manrique

Im Soziokulturellen Zentrum Frauenkultur e.V. Leipzig steht das Buch „Mama Superstar“ im Mittelpunkt. Es porträtiert elf „Migrant Mamas“ aus Sicht ihrer deutschen Töchter und erzählt von Liebe, kultureller Vielfalt, Migration, Sprache, Arbeit, Bildung, Müttern, Töchtern und gelebter Integration.

Nürnberg: Interkulturelles Festival „HABI(BI)TAT“

Das Mini-Festival in der Nürnberger Südstadt macht Kunst, Musik und kulturelle Ausdrucksformen von migrantisch gelesenen und Schwarzen Akteurinnen und Akteuren sichtbar. Es steht für Zugehörigkeit, Vielfalt und Solidarität – und zeigt, dass der Aktionstag über den 21. Mai hinaus wirkt.

Bundesweit

Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland haben als langjährige Mitglieder der Initiative kulturelle Integration gemeinsam über 40 katholische und evangelische Schulen eingeladen, sich im Rahmen einer Fotoaktion am Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt zu beteiligen. Die Fotos werden heute veröffentlicht.

Online: „Ein ZDF für alle“ im ZDF-Streaming-Portal

Das ZDF unterstützt den Aktionstag mit programmlichen Highlights im Streaming-Portal. Gezeigt werden unter anderem Dokumentarfilme, Serien und Formate zu Geschlechterrollen, Migration, queeren Lebenswelten, Familiengeschichten und kontroversen gesellschaftlichen Perspektiven. Damit wird der Aktionstag auch digital sichtbar und zugänglich.