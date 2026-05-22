Erster bundesweiter Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt – erfolgreich!

Berlin, 22.05.2026. Gestern fand der erste bundesweite Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration erfolgreich statt. Mehr als 450 Aktionen, Veranstaltungen und künstlerische Beiträge in allen Bundesländern machten am 21. Mai, dem UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, sichtbar: In Deutschland engagieren sich zahlreiche Menschen, Einrichtungen und Organisationen für kulturelle Vielfalt, gesellschaftliche Teilhabe und ein demokratisches Miteinander. Von Schulaktionen, Konzerten, Lesungen und Ausstellungen über Begegnungsformate, Diskussionsveranstaltungen und künstlerische Beiträge bis hin zu Aktionen von Medien, Kommunen, Religionsgemeinschaften, Vereinen und zivilgesellschaftlichen Initiativen reichte das Spektrum.

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: „Mehr als 450 Aktionen in allen Bundesländern am ersten Aktionstag der Initiative kulturelle Integration sind ein klares Signal: Vielfalt und Zusammenhalt gehören zusammen. Sie entstehen dort, wo Menschen einander begegnen, miteinander sprechen und Verantwortung füreinander übernehmen. Vielen Dank an alle Beteiligten: Ihr Engagement hat diesen ersten Aktionstag zu einem vollen Erfolg geführt und ein nachhaltiges Zeichen für Zusammenhalt in Vielfalt gesetzt!“

Auch die Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration im Europäischen Haus in Berlin stieß auf großes Interesse. Die Veranstaltung war ausgebucht und wurde zusätzlich im Livestream übertragen. Gäste aus Politik, Kultur, Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften, Kommunen und Verbänden diskutierten über kulturelle Vielfalt und ihre Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit dabei waren auch Kulturstaatsminister Dr. Wolfram Weimer, Christoph de Vries MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas MdB. Den kulturellen Rahmen bildeten Lesungen des Autors und Journalisten Hasnain Kazim sowie eine Live-Performance des Musikers und Sängers der Prinzen Sebastian Krumbiegel.