Herzlichen Glückwunsch C/O Berlin

Berlin, 18.07.25. Das C/O Berlin, Museum für Fotografie und visuelle Medien, feiert Jubiläum. Seit 25 Jahren zeigt es – im Lauf der Jahre an wechselnden Orten – Fotos und Bewegtbild in höchster Qualität. Seit 2014 ist das Museum im Amerikahaus in der Berliner Hardenbergstraße beheimatet und bietet hier Besucherinnen und Besuchern Entdeckungsreisen durch die Bildkultur, Diskussionsveranstaltungen und Führungen. Zum Portfolio des Museums gehören auch Bildungsangebote für junge Menschen sowie die Förderung junger Talente.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, schrieb in seinem Glückwunsch, veröffentlicht in den „Photonews“: „Ein Museum in privater Trägerschaft, die Ausstellungen von höchster Qualität und nicht im Geringsten elitär, sondern allen Besucherinnen und Besuchern spürbar zugewandt, das ist in der gesamten Kunstlandschaft in Deutschland absolut einmalig. Ich gratuliere von Herzen.“