Bundesinnenminister a.D. Gerhart R. Baum erhält morgen den Kulturgroschen 2019 des Deutschen Kulturrates

Berlin, den 09.12.2019. Der Deutsche Kulturrat hat Bundesinnenminister a.D. Gerhart R. Baum den Kulturgroschen 2019 zuerkannt. Der Kulturgroschen ist die höchste Auszeichnung, die der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, vergibt.

Die Verleihung des Kulturgroschen 2019 an Gerhart R. Baum findet morgen Abend in Kooperation mit der Staatsbibliothek zu Berlin im Wilhelm-von-Humboldt-Saal der Staatsbibliothek statt. Mit dem Kulturgroschen 2019 würdigt der Deutsche Kulturrat Gerhart R. Baums herausragendes kulturpolitisches Engagement:

Gerhart R. Baum gehörte von 1972 bis 1994 dem Deutschen Bundestag an. Als Bundesminister des Innern (1978-1982) war er u. a. für den Kultur- und Medienbereich verantwortlich und beförderte die Gründung des Deutschen Kulturrates als spartenübergreifenden Ansprechpartner für Politik und Verwaltung. Gerhart R. Baum ist Vorsitzender des Kulturrat NRW. In dieser Funktion liegen ihm auch der Kulturauftrag des öffentlichen Rundfunks und die Förderung der Neuen Musik am Herzen. Der Deutsche Kulturrat ehrt mit dieser Auszeichnung das kulturpolitische Wirken von Gerhart R. Baum und würdigt sein Engagement für Kunst und Kultur sowie für Menschenrechte, Bürgerrechte und Meinungsfreiheit.

Den ersten Kulturgroschen erhielt Ministerialdirigent Dr. Sieghardt von Köckritz für seine Arbeit als langjähriger Leiter der Kulturabteilung des Bundesinnenministeriums des Innern (1992). Auf der inzwischen beachtlich langen Liste der Preisträger finden sich unter anderem Dr. Bernhard Freiherr von Loeffelholz (Vorstandsmitglied des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI, 2002), die Künstler William Forsythe vom Ballett Frankfurt (2003), der Filmemacher Prof. Dr. h.c. Edgar Reitz (2009), und der Generalmusikdirektor Daniel Barenboim sowie die Politiker Bundespräsident a.D. Dr. h.c. Johannes Rau (2005), Bundestagspräsidentin a.D. Prof. Dr. Rita Süssmuth (2000), der ehemalige Kulturstaatsminister Prof. Dr. h.c. Bernd Neumann (2014), Bundestagspräsident a.D. Dr. h.c. Wolfgang Thierse (2016), Petra Roth, Oberbürgermeisterin a.D. (2017) und Bundestagspräsident a.D. Prof. Dr. Norbert Lammert (2018).

Die vollständige Liste aller Preisträgerinnen und Preisträger inklusive Laudatorinnen und Laudatoren können Sie hier einsehen.

In der aktuellen Ausgabe 12/2019-1/2020 von Politik & Kultur wird Gerhart R. Baum porträtiert. Lesen Sie das Porträt hier.