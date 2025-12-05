Kulturboykott: Ist der ESC kaputt? Ist das schlimm?

Berlin, den 05.12.2025. WDR1 befragte heute den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann zu den Folgen des Boykotts beim ESC durch mehrere Nationen und ob generell das Boykottieren von Künstlerinnen und Künstler eine sinnvolle politische Maßnahme ist.

Olaf Zimmermann sagte u.a.: „Wir sind in einem verrückten Strudel der gegenseitigen Ausladungen und Nicht-Einladungen. Der ESC ist nur die Spitze des Eisbergs. … Aber mit ständigen Boykottaufrufen kommen wir nicht weiter. Sie sind Teil des Problems, sie tragen nicht zu einer Lösung bei.“