Antisemitismus im Kulturbereich – Heute Anhörung im Bundestag

Berlin, den 03.12.2025. Der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages widmet seine 11. Sitzung heute ab 15.30 Uhr einem Fachgespräch zu Deutsch-israelischen Kulturbeziehungen und Antisemitismus im Kulturbereich.
Im Fachgespräch sprechen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des Jüdischen Museums Berlin, der Bildungsstätte Anne Frank, des Deutschen Kulturrates, des Zentrums für Antisemitismusforschung sowie der Bundesregierung.
Eingeladen sind:
- Hetty Berg, Jüdisches Museum Berlin
- Botschaft des Staates Israel (angefragt)
- Dr. Marcus Funck, Zentrum für Antisemitismusforschung (TU Berlin)
- Stella Leder, Institut für Neue Soziale Plastik
- Prof. Dr. Meron Mendel, Bildungsstätte Anne Frank
- Chaim Noll, Schriftsteller und Journalist
- Dr. Josef Schuster, Zentralrat der Juden in Deutschland
- Olaf Zimmermann, Deutscher Kulturrat
Für die Bundesregierung: Staatsminister Dr. Wolfram Weimer, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien
Stellungnahmen:
- Stellungnahme Hetty Berg
- Stellungnahme Deutscher Kulturrat
- Stellungnahme Stella Leder
- Stellungnahme Prof. Dr. Meron Mendel
- Stellungnahme Chaim Noll
- Stellungnahme Zentralrat der Juden in Deutschland
- Stellungnahme Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin
- Stellungnahme Prof. Dr. Dr. h. c. Monika Schwarz-Friesel
Die Sitzung ist öffentlich und wird live auf www.bundestag.de übertragen; der Stream steht anschließend in der Mediathek bereit.
Termin: Mittwoch, 3. Dezember 2025, 15.30 Uhr