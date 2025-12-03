Antisemitismus im Kulturbereich – Heute Anhörung im Bundestag

Heute Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags

Berlin, den 03.12.2025. Der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages widmet seine 11. Sitzung heute ab 15.30 Uhr einem Fachgespräch zu Deutsch-israelischen Kulturbeziehungen und Antisemitismus im Kulturbereich.

Im Fachgespräch sprechen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des Jüdischen Museums Berlin, der Bildungsstätte Anne Frank, des Deutschen Kulturrates, des Zentrums für Antisemitismusforschung sowie der Bundesregierung.

Eingeladen sind:

Hetty Berg, Jüdisches Museum Berlin

Jüdisches Museum Berlin Botschaft des Staates Israel (angefragt)

Dr. Marcus Funck , Zentrum für Antisemitismusforschung (TU Berlin)

, Zentrum für Antisemitismusforschung (TU Berlin) Stella Leder , Institut für Neue Soziale Plastik

, Institut für Neue Soziale Plastik Prof. Dr. Meron Mendel, Bildungsstätte Anne Frank

Bildungsstätte Anne Frank Chaim Noll, Schriftsteller und Journalist

Schriftsteller und Journalist Dr. Josef Schuster, Zentralrat der Juden in Deutschland

Zentralrat der Juden in Deutschland Olaf Zimmermann, Deutscher Kulturrat

Für die Bundesregierung: Staatsminister Dr. Wolfram Weimer, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien

Stellungnahmen:

Die Sitzung ist öffentlich und wird live auf www.bundestag.de übertragen; der Stream steht anschließend in der Mediathek bereit.

Termin: Mittwoch, 3. Dezember 2025, 15.30 Uhr