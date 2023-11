Gedenkkultur: Bundeswehr

Einladung zur Präsentation & Diskussion am 16.11.2023 in den Deutschen Bundestag

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zivilgesellschaft und Bundeswehr haben viel Distanz zueinander. Mehr Transparenz und Dialog sind daher erforderlich. Die Bundeswehr gehört mit ihrer Geschichte in all ihren Facetten und mit ihrem aktuellen Handeln in die Mitte der gesellschaftlichen Debatten. Gemeinsam mit der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages und rbb24 Inforadio bringt „Politik & Kultur“, die Zeitung des Deutschen Kulturrates, dieses Thema auf die Agenda.

Herzlich laden wir Sie ein zur Präsentation der „Politik & Kultur“-Schwerpunktausgabe und anschließenden Podiumsdiskussion zum Thema „Gesellschaft und Bundeswehr – auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache der Erinnerung“ am Donnerstag, 16. November 2023 um 18:00 Uhr im Deutschen Bundestag, Jakob-Kaiser-Haus, Saal 1.228 in Berlin. (Einlass ist ab 17:30 Uhr im Jakob-Kaiser-Haus, Eingang Dorotheenstraße 100, 10117 Berlin)

Welche Rolle spielt aktuell das Gedenken an getötete Soldatinnen und Soldaten in unserer Erinnerungskultur? Wie geht die Bundeswehr selbst mit ihrer Geschichte um? Wie ist mit Denkmälern für Soldatinnen und Soldaten zu verfahren? Welche Rolle spielt dabei der Kulturbereich?

Diese und weitere Fragen werden Katrin Budde MdB (Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien), Dr. Eva Högl (Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages), Jan Korte MdB (Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Die Linke), Wolfgang Schneiderhan (Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge) und Olaf Zimmermann (Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur) nachgehen. Die Veranstaltung wird von Harald Asel (rbb24 Inforadio) moderiert. Die Diskussion wird aufgezeichnet und später bei rbb24 Inforadio ausgestrahlt.

Im Anschluss an die Veranstaltung würden wir uns freuen, Sie zu einem kleinen Umtrunk einzuladen.

Wir freuen uns über Ihre verbindliche Anmeldung bis zum 10.11.2023 an ed.ta1699069476rrutl1699069476uk@ts1699069476op1699069476. Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages stattfindet. Für den Zugang zu den Bundestagsliegenschaften wird eine Sicherheitsüberprüfung durch den Polizei- und Sicherungsdienst des Deutschen Bundestages durchgeführt. Hinweise zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.bundestag.de/datenschutz.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird Ihr vollständiger Name sowie Ihr Geburtsdatum benötigt. Bitte geben Sie dieses bei der Anmeldung per E-Mail an. Bitte bringen Sie zur Veranstaltung Ihren Pass oder Personalausweis mit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Eva Högl

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages

&

Olaf Zimmermann

Geschäftsführer Deutscher Kulturrat

Herausgeber von Politik & Kultur