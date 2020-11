Ein Rückblick zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Berlin, den 13.11.2020. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, dankt Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann zum Ende seiner Amtszeit als Präsident des Goethe-Instituts für zwölf Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit.

Klaus-Dieter Lehmann hat das Amt stets mit Hingabe, Kraft und Geschick geprägt. Er ist eine kulturpolitische Autorität weit über Deutschland hinaus, was der Deutsche Kulturrat bereits 2008 mit der Verleihung des Kulturgroschens, dem Preis für besondere kulturpolitische Verdienste, würdigte.

Mit dem Amtsaustritt von Klaus-Dieter Lehmann geht auch eine Dekade der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) zu Ende. Diese nimmt das heute erschienene Buch „AKBP – Ein Rückblick“ in den Blick. Die beiden Herausgeber Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, widmen die gemeinsame Publikation Klaus-Dieter Lehmann.

Das Buch, das eine Sammlung maßgeblicher Artikel aus der Zeitung des Deutschen Kulturrates „Politik & Kultur“ ist, ist in drei Teile gegliedert: Im ersten kommt Klaus-Dieter Lehmann in Texten aus der vergangenen Dekade selbst zu Wort. Im zweiten Teil sind Weggefährtinnen und Weggefährten aus der AKBP mit ihren unterschiedlichen Stimmen versammelt. Der dritte Teil wirft einen Blick auf die konkrete Arbeit der Goethe-Institute vor Ort – insbesondere auf die Arbeit in Afrika und jene der Künstlerresidenzen.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: „Klaus-Dieter Lehmann hat als Präsident des Goethe-Instituts stets Haltung bezogen und die Auseinandersetzung nie gescheut. Das Buch „AKBP – Ein Rückblick“ reflektiert als Würdigung der Arbeit seiner Präsidentschaft des Goethe-Instituts Ereignisse und Entwicklungen der AKBP der letzten Dekade. Wir danken Klaus-Dieter Lehmann herzlich für die erfolgreiche Zusammenarbeit, die auch deutlich macht, dass Innen und Außen in der Kulturpolitik zusammengehören. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der neuen Präsidentin Prof. Dr. Carola Lentz.“