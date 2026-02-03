Berlin, 03.02.2026. Im Schwerpunkt der Februar-Ausgabe von Politik & Kultur geht es um „Die Welt des Tanzes“ (Seite 17-31). Die Ausgabe beleuchtet die Vielfalt des Tanzes in all seinen Facetten.

Themen sind z. B. die Situation des Tanzes in Stadt-, Staats- und Landestheatern oder die Perspektive der Tanz-Gewerkschaften. Ein Artikel gibt Auskunft über künstlerische Tanz-Entwicklungen, ein anderer beschäftigt sich mit der Transition, also dem Übergang vom aktiven Tänzer-Dasein in andere Berufe. Es geht um Ausbildung, um unterschiedliche Tanzkulturen, um Tanz und Inklusion und Tanz als Therapie. Autorinnen und Autoren werfen einen Blick auf Tanzpädagogik und Projekte in diesem Bereich, auf Urban Dance und auf die Tanzschulen. Schließlich beschäftigen sich Artikel mit der Tanzforschung, der Bewahrung und der Digitalität im Tanz. In Interviews geben Akteure des Folktanzes und der Ballroom-Szene Auskunft.

Deutlich wird in diesem Schwerpunkt die Bedeutung dieser vielfältigen Kultursparte – als „Sprache ohne Worte“, als Ausdruck körperlicher Kreativität und als Möglichkeit für respektvolle Begegnung, gemeinsames Kulturerleben und demokratisches Miteinander.

Im Schwerpunkt „Die Welt des Tanzes“ kommen folgende Autorinnen und Autoren bzw. Interviewpartnerinnen und -partner zu Wort: