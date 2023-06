Deutscher Kulturrat beim 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag

Einladung zu den Veranstaltungen in Nürnberg am 8., 9. und 10. Juni

Berlin, den 05.06.2023. In dieser Woche findet der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag vom 7. bis 11. Juni in Nürnberg statt. Der Deutsche Kulturrat beteiligt sich an drei Tagen mit verschiedenen Veranstaltungen vor Ort, zu denen Sie vielmals eingeladen sind:

Donnerstag, 8. Juni 2023

Uhrzeit: 16.30–18.30 Uhr

Ort: Heilig-Geist-Saal, EG, Saal, Hans-Sachs-Platz 2

Lesungen | Poetry Slam

L’Chaim

Preisträgerinnen und Preisträger des Literaturwettbewerbs der Initiative kulturelle Integration

Lesung „Willkommen bei den Zuckermanns“ von Dr. Dirk Clausmeier , Berlin

, Berlin Lesung „Hat Halle uns verändert? Ein Manifest mutiger, widerständiger Jüdischkeit“ von Ruben Gerczikow & Monty Ott , Berlin

& , Berlin Lesung „In My Jewish Bag“ von Dana Vowinckel , Berlin

, Berlin Gesprächsrunde mit: Dr. Felix Klein , Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Berlin Olaf Zimmermann , Geschäftsführer Deutscher Kulturrat und Sprecher der Initiative kulturelle Integration, Berlin



Moderation: Shelly Kupferberg, Berlin

Weitere Informationen zum Schreibwettbewerb „L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!“ finden Sie hier.

Freitag, den 9. Juni 2023

Uhrzeit: 15.00–17.00 Uhr

Ort: NCC Ost, Ebene 1, Saal Sydney, Messezentrum

Podienreihe Kultur | Podium

Wo geht’s zur deutschen Leitkultur?

Nachdenken über das, was uns zusammenhält

Olaf Zimmermann , Sprecher Initiative kulturelle Integration, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Berlin

, Sprecher Initiative kulturelle Integration, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Berlin Sarah Vecera , Koordinatorin Global Education, Schwerpunkt Rassismus und Kirche Vereinte Ev. Mission, Essen

, Koordinatorin Global Education, Schwerpunkt Rassismus und Kirche Vereinte Ev. Mission, Essen Maria Loheide , Vorstand Diakonie Deutschland, Berlin

, Vorstand Diakonie Deutschland, Berlin Prof. Dr. Norbert Lammert , Vorsitzender Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin

, Vorsitzender Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin Dr. Michael Griesbeck , Vizepräsident Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg

, Vizepräsident Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg Olaf Zimmermann, Sprecher Initiative kulturelle Integration, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Berlin

Moderation: Prof. Dr. Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter Rat der Ev. Kirche in Deutschland (EKD), Berlin

Anwältin des Publikums: Gabriele Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin Deutscher Kulturrat, Berlin

Musik: Tana Gospel Choir – TGC

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in dem Buch des Deutschen Kulturrates „Wertedebatte: Von Leitkultur bis kulturelle Integration“.

Samstag, den 10. Juni 2023

Uhrzeit: 11.00–13.00 Uhr

Ort: Wilhelm-Löhe-Schule, Aula, Deutschherrnstr. 10

Zentrum Spiel | Podium

Kulturgut Spiel

Was das Spielen mit uns als Gesellschaft macht

Anna Klara Falke , Archäologin, Münster

, Archäologin, Münster Lena Falkenhagen , Studiengangsleiterin Game Design, Computerspiel-Autorin, Hamburg

, Studiengangsleiterin Game Design, Computerspiel-Autorin, Hamburg Martina Fuchs , Jurymitglied Spiel des Jahres, Köln

, Jurymitglied Spiel des Jahres, Köln Michael Geithner , Game Designer, Geschäftsführer Playing History, Berlin

, Game Designer, Geschäftsführer Playing History, Berlin Olaf Zimmermann, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat, Sprecher Initiative kulturelle Integration, Berlin

Moderation: Prof. Dr. Jens Junge, Direktor Institut für Ludologie, Berlin & Çigdem Uzunoglu, Geschäftsführerin Stiftung Digitale Spielekultur, Berlin

Musik: Undivided, Miami/USA

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in dem Buch des Deutschen Kulturrates: Handbuch Gameskultur.

Samstag, den 10. Juni 2023

Uhrzeit: 15.00–16.30 Uhr

Ort: NCC Ost, Ebene 1, Saal Sydney, Messezentrum

Podienreihe Kultur | Podium

Künstlerinnen- und Künstlerhonorare: Reicht der Gotteslohn?

Überleben trotz Kunst

Wolfgang Böhm , Kirchenrat, München

, Kirchenrat, München Lena Krause , Präsidiumsmitglied Deutscher Musikrat, Wolfenbüttel

, Präsidiumsmitglied Deutscher Musikrat, Wolfenbüttel Prof. Dr. Julia Lehner , Zweite Bürgermeisterin, Nürnberg

, Zweite Bürgermeisterin, Nürnberg Kord Michaelis, Landeskirchenmusikdirektor, Pforzheim

Moderation: Olaf Zimmermann, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat, Berlin

Anwältin des Publikums: Gabriele Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin Deutscher Kulturrat, Berlin

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in der Studie „Frauen und Männer im Kulturmarkt: Bericht zur wirtschaftlichen und sozialen Lage“ des Deutschen Kulturrates.

Über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme freuen wir uns.