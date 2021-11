Corona-Chroniken: Jetzt kostenfrei als E-Book

„»Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist.« Treffender als mit Goethes Worten lässt sich das Ansinnen der neuesten Veröffentlichung des Deutschen Kulturrats wohl nicht beschreiben“, meint Christian Bachmann in der neuen musikzeitung über unser Neuerscheinung „Die Corona-Chroniken Teil 1 – Corona vs. Kultur in Deutschland„.

Der Kulturbereich wurde tief von der Corona-Pandemie getroffen. Viele Kultureinrichtungen waren monatelang geschlossen. Besonders die freiberuflich arbeitenden Künstlerinnen und Künstler sind in Existenznot geraten.

Viele im Kulturbereich haben sich die Frage gestellt, werden wir überhaupt gebraucht?

Themen des Buches:

Wie hat sich die Lage in den verschiedenen Kulturbereichen in der Pandemie entwickelt?

Welche kurz- und mittelfristigen Auswirkungen gibt es?

Welche Hilfsmaßnahmen wurden bereits umgesetzt, um den Kultursektor zu unterstützen?

Welche politischen und gesellschaftlichen Forderungen bestehen?

In acht Kapiteln blicken über 120 Autorinnen und Autoren aus Kultur, Medien und Politik auf die letzten anderthalb Jahre Corona vs. Kultur zurück.

Das Interesse an den Corona-Chroniken des Deutschen Kulturrates ist so groß, dass wir uns entschlossen haben, das Buch neben der Printausgabe auch als kostenfreies E-Book (pdf-Datei) anzubieten.

Der Herausgeber der Chronik und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrate, Olaf Zimmermann, sagte: „Der Kulturbereich wurde von der Pandemie tief getroffen, nicht nur ökonomisch, sondern in erster Linie künstlerisch. Nicht wenige können seit dem Winter 2020 ihren Beruf, der sehr oft eine Berufung ist, gar nicht oder nur äußerst eingeschränkt ausüben. Und auch das Kulturpublikum spürt das Fehlen der Veranstaltungen. Es ist mit den Händen zu greifen, die Gesellschaft hat Schaden genommen, weil wichtige kulturelle Anregungen, kulturelle Debattenräume und auch Orte der Unterhaltung und Entspannung so lange fehlten. Jetzt beginnt das kulturelle Leben langsam wieder Fahrt aufzunehmen. Und jetzt droht der dritte Corona-Winter den Kulturbereich wieder massiv zu treffen. Wir haben die Corona-Chroniken auch deshalb vorgelegt, damit aus den letzten eineinhalb Jahren Kampf des Kulturbereiches gegen Corona Lehren gezogen werden. Fehler können passieren, sollten aber bitte immer nur einmal gemacht werden.“

Die Corona-Chroniken – Corona vs. Kultur in Deutschland

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler

978-3-947308-32-3, 483 Seiten, 20,80 Euro