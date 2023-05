Comics: Mehr als bunte Bilder

Berlin, den 02.05.2023. Die Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Potenzial des Comics hat eine lange Geschichte. Doch gerade auch im Comic-Entwicklungsland Deutschland erfährt die „Neunte Kunst“ weniger Wertschätzung als z. B. bei unseren westlichen Nachbarn Frankreich und Belgien. Der aktuelle Schwerpunkt in Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, zeigt den vielseitigen Kosmos des Kulturguts Comic.

Themen im Schwerpunkt sind:

Überblick: Entwicklung Graphischer Literatur

Geschichte des Comics

des Comics Comic-Markt Deutschland

Deutschland Herstellung von Comics

von Comics Berufsfeld Comics: Ausbildungswege in die Comic-Branche

in die Comic-Branche Comics & Humor: Ralf König im Gespräch

im Gespräch Comic-Verlage : Drei Fragen an den Splitter Verlag

: Drei Fragen an den Comic MOSAIK im Porträt

im Porträt Comic-Sammeln

Comic-Verfilmungen

Weit weg von Klischees: Die Superheldin Kamala Khan aka Ms. Marvel

Mehr Vielfalt? Das Geschlecht der Comics

der Comics Queere Charaktere in Comics

in Comics Comics & Rassismus

Graphic Novels über den Holocaust in der historischen Vermittlung

Comic-Forschung

Comic-Förderung in Deutschland

Manga – globaler Erfolg japanischer Comics

– globaler Erfolg japanischer Comics Africomics : Einblick in die Comic-Szene in 14 afrikanischen Ländern

: Einblick in die Comic-Szene in 14 afrikanischen Ländern Von Eternauta bis Mafalda: Gesellschaftskritik mit Comics in Argentinien

mit Comics in u.v.m.

alle Beiträge des aktuellen Schwerpunkts finden Sie hier

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: „Die Comic-Welt ist vielfältig, und wer sich darauf einlässt, stellt fest, wie unterschiedlich, wie vielseitig, wie humorvoll, wie bissig, wie emanzipatorisch und wie innovativ die Comic-Landschaft ist. Viele Comics erscheinen oftmals in kleinen ambitionierten Verlagen. Zu entdecken ist diese Vielfalt insbesondere bei Messen, wie bei der in dieser Woche stattfindenden ComicInvasion in Berlin. Der aktuelle Schwerpunkt in Politik & Kultur befasst sich mit dem Thema Comics in seiner ganzen Breite. Wir wollen zeigen: Comics sind eine eigenständige Kunstform, die endlich aus der „Schmuddelecke“ raus muss und mehr kulturpolitische Aufmerksamkeit braucht. Denn sie sind mehr als bunte Bilder.“