Bundestagswahl: Die Parteien und die Kultur

Berlin, 04.02.2025. Gestern Abend sprach Nina Mavis Brunner (Kulturzeit) mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, über das Thema Kultur in den Programmen der Parteien zur Bundestagswahl 2025.

Hier können Sie das Gespräch nachsehen.

In der aktuellen Ausgabe von Politik & Kultur (Seite 3 – 7), der Zeitung des Deutschen Kulturrates, werden die Aussagen zur Kultur und Kulturpolitik in den Wahlprogrammen der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien ebenfalls vorgestellt.

Eine umfassende Synopse macht deutlich, was die Parteien z. B. zu ihren grundsätzlichen kulturpolitischen Zielen, zum Staatsziel Kultur im Grundgesetz, zur Erinnerungskultur, zur Auswärtigen Kulturpolitik, zur kulturellen Bildung, zum Thema Vielfalt der Gesellschaft oder zu den Medien sagen.

Eine Zusammenfassung und Analyse der kulturpolitischen Ziele der Parteien vertieft die in der Synopse dargestellten Tendenzen und Vorstellungen. Deutlich wird, dass sich die einzelnen Parteien in sehr unterschiedlichem Umfang zu Kultur- oder kulturnahen Zielen äußern – und dass es eine große Bandbreite an Zielen und Vorstellungen gibt.