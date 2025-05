Bundestagskulturausschuss: Vorsitzender aus demokratischer Mitte

Berlin, den 21.05.2025. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, freut sich, dass mit Sven Lehmann, MdB (Bündnis 90/Die Grünen) ein Abgeordneter der demokratischen Mitte des Deutschen Bundestags zum Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien gewählt wurde. Der Deutsche Kulturrat gratuliert Sven Lehmann und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Der Ausschuss für Kultur und Medien ist das parlamentarische Gegenüber von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Der Ausschuss für Kultur und Medien ist der Ausschuss im Deutschen Bundestag, in dem kulturpolitische Fragen wie z. B. die Zukunft der Gedenkstätten, die Restitution von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut oder auch insgesamt die Ausrichtung der Erinnerungskultur diskutiert werden. Gerade weil in diesem Ausschuss so sensible Fragen behandelt werden, hat sich der Deutsche Kulturrat so intensiv für einen Ausschussvorsitz durch eine der demokratischen Parteien eingesetzt. Danke an die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, dass sie den Ausschuss im parlamentarischen Verfahren gezogen hat und damit sichergestellt hat, dass die extreme Rechte nicht zum Zug gekommen ist.“