Archäologe, Schatzgräber, Kulturmensch

Berlin, 26.05.2025. Morgen, am 27. Mai, wird Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Er zählt zu den bedeutendsten Archäologen der Gegenwart, hat aufsehenerregende Ausgrabungen geleitet und das Wissen über die Frühgeschichte wesentlich vorangebracht. Hermann Parzinger ist aber nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Kulturmanager im besten Sinne des Wortes: 2008 wurde er zum Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) berufen und übernahm hier die Mammutaufgabe nicht nur der Leitung einer der größten Kulturinstitutionen Deutschlands, sondern auch der umfassenden Reform, die die Stiftung derzeit durchläuft und die Ende 2024 auf gesetzliche Füße gestellt wurde. Dazu gehören wesentliche Strukturveränderungen, umfassende Digitalisierungsvorhaben und die Internationalisierung der Einrichtung. Parzinger setzte sich unter anderem für die Aufarbeitung kolonialer Kontexte und die Rückgabe von Kulturgütern ein. In der Ausgabe 6/25 von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, wird Hermann Parzinger in einem Porträt gewürdigt.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Hermann Parzinger ist eine herausragende Persönlichkeit im deutschen und internationalen Kulturleben. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat er in Zeiten des Umbruchs und vieler Herausforderungen mit ruhiger Hand gelenkt und sichtbar weiterentwickelt. Mit dem Ende 2024 verabschiedeten SPK-Gesetz und der neuen Finanzierungsvereinbarung steht die SPK heute zukunftssicher da. Mit dem Deutschen Kulturrat hat Hermann Parzinger eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Nicht zuletzt zeigt sich das in den Publikationen des Deutschen Kulturrates: Parzingers „Reformtagebuch“ in der Zeitung Politik & Kultur gab in den letzten zehn Ausgaben Auskunft über Fortschritte der Reform. 2024 haben wir darüber hinaus gemeinsam ein Dossier „SPK“ auf die Beine gestellt, in dem umfassend über Arbeit, Ziele und Wirkung der Stiftung informiert wird. Ich danke Hermann Parzinger für die Zusammenarbeit und freue mich auf weitere gemeinsame Projekte.“

