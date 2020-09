Bundestag soll „Kultur macht stark III“ auf den Weg bringen

Berlin, den 30.09.2020. Morgen findet die erste Beratung des Haushaltsplans 30 (Bildung und Forschung) des Bundesbildungsministeriums im Deutschen Bundestag statt. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, bittet die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, dafür Sorge zu tragen, dass das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ weitergeführt werden kann.

Das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ ist sehr erfolgreich, wie die bisherigen Evaluierungen belegen. Es zeigt eine große Breitenwirkung, so wurden bislang rund eine Million Kinder und Jugendliche in der gesamten Bundesrepublik – auch in ländlichen Räumen – erreicht. Es fördert Kinder und Jugendliche, die in schwierigen sozialen Situationen aufwachsen und dadurch neue Möglichkeiten der Bildung und Teilhabe erhalten. Die Angebote sind sehr vielfältig und breit angelegt, sodass unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse von jungen Menschen berücksichtigt und unterschiedliche Akteure vor Ort für die Umsetzung aktiviert und zusammengebracht werden.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Der große Erfolg des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung I + II“ zeigt, dass es geeignet ist, Bildungsbarrieren abzubauen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken sowie Kooperationen im Bildungs-, Sozial-, Jugend- und Kulturbereich zu unterstützen. Da nach wie vor Kinder und Jugendliche in prekären Verhältnissen aufwachsen, besteht der Förderbedarf weiterhin. Der Deutsche Kulturrat fordert daher, das Förderprogramms „Kultur macht stark“ in einer dritten Runde fortzusetzen. Die Bundeskulturverbände und andere Träger aus dem Kultur-, Bildungs-, Jugend- und Mediensektor stehen für eine weitere Kooperation bereit. Mit dem Bundeshaushalt 2021 sollte daher eine Verpflichtungsermächtigung für ein Programm „Kultur macht stark III“ für die Jahre 2022 und folgende beschlossen werden.“