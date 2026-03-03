Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt: Noch keine Ideen zum Mitmachen?

Berlin, den 3. März 2026. Wir laden Sie herzlich zu einem digitalen Informationstreffen zum ersten Aktionstag der Initiative kulturelle Integration am 17. März 2026 von 17 bis 18 Uhr ein: Wir werden Sie über den Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt informieren, Ihre Fragen beantworten und Ideen zum Mitmachen anstoßen.

Hier zum digitalen Infotreffen per Zoom anmelden, um die Einwahldaten zu erhalten.

Zum UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2026 rufen die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration – ein einzigartiges Bündnis von 28 Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – erstmals zum bundesweiten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt auf. Rund um den Welttag der kulturellen Vielfalt sollen zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt möglichst zahlreiche Aktionen von unterschiedlichen Organisationen, Bündnissen oder auch Einzelpersonen durchgeführt und so vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in der freien und vielfältigen deutschen Gesellschaft gesetzt werden.