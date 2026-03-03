Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt: Noch keine Ideen zum Mitmachen?

Berlin, den 3. März 2026. Wir laden Sie herzlich zu einem digitalen Informationstreffen zum ersten Aktionstag der Initiative kulturelle Integration am 17. März 2026 von 17 bis 18 Uhr ein: Wir werden Sie über den Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt informieren, Ihre Fragen beantworten und Ideen zum Mitmachen anstoßen.
- Hier zum digitalen Infotreffen per Zoom anmelden, um die Einwahldaten zu erhalten.
Zum UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2026 rufen die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration – ein einzigartiges Bündnis von 28 Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – erstmals zum bundesweiten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt auf. Rund um den Welttag der kulturellen Vielfalt sollen zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt möglichst zahlreiche Aktionen von unterschiedlichen Organisationen, Bündnissen oder auch Einzelpersonen durchgeführt und so vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in der freien und vielfältigen deutschen Gesellschaft gesetzt werden.
- Erfahren Sie hier alles zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt: www.aktionstag-zusammenhalt-in-vielfalt.de
- Melden Sie sich hier an: Digitales Infotreffen am 17. März 2026.
- Hier finden Sie die bereits geplanten Veranstaltungen im Aktions-Kalender.
- Hier kommen Sie zu den Botschafterinnen und Botschaftern des Aktionstags.
- Hier kommen Sie zur Tombola.
- Den Hintergrund für den Aktionstag bilden die 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ der Initiative kulturelle Integration.
- Der Initiative kulturelle Integration gehören an: ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, dbb beamtenbund und tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Landkreistag, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte für Antirassismus, Evangelische Kirche in Deutschland, Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Koordinationsrat der Muslime, Kulturministerkonferenz, MVFP Medienverband der freien Presse, neue deutsche organisationen – das postmigrantische netzwerk, VAUNET – Verband Privater Medien, ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland.