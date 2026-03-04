Freiheit der Kultur sichern: Round Table der SPD-Bundestagsfraktion

Berlin, den 04.03.2026. Die SPD-Bundestagsfraktion lädt morgen zu einem Round Table zum Thema „Freiheit der Kultur sichern“ von 12:30–14:00 Uhr, in das Paul-Löbe-Haus (PLH E.200), Deutscher Bundestag, 11011 Berlin ein.
Nach einer Begrüßung durch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Dr. Wiebke Esdar, MdB und dem Kulturpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Rabanus, MdB diskutieren:
- Bettina Martin (Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg‑Vorpommern)
- Stella Leder (Institut für Neue Soziale Plastik),
- Jakob Weydemann (Deutsche Filmakademie | PROG)
- Olaf Zimmermann (Deutscher Kulturrat)
Zur Veranstaltung kann man sich hier anmelden. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur Veranstaltung.
Leseempfehlung zum Thema: