„AKBP – Ein Rückblick“ jetzt als E-Book kostenfrei verfügbar

Sammelband nimmt vergangene Dekade der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in den Fokus

Berlin, den 11.12.2020. Die Europäische Staatsschuldenkrise, der Brexit, die sogenannte Flüchtlingskrise, der wachsende Populismus, die Aufarbeitung des Kolonialismus … das sind nur einige Schlagwörter, die die letzte Dekade der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) geprägt haben. In dem Sammelband „AKBP – Ein Rückblick“ steht das vergangene Jahrzehnt im Fokus. Deutlich wird dabei, dass „Innen“ und „Außen“ in der Kulturpolitik nicht nur stets zusammengehören, sondern auch politisch noch weitergehend zusammengedacht werden müssen.

Das im November erschienene Buch ist bereits vergriffen und ab sofort als E-Book zum kostenlosen Download verfügbar.

Es wird gemeinsam herausgegeben von Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Beide widmen es der Arbeit von Klaus-Dieter Lehmann: Der frühere Präsident des Goethe-Institut, der Mitte November dieses Jahres aus dem Amt ausgeschieden war, hat in seiner Amtszeit die deutsche AKBP stets mit Hingabe, Kraft und Geschick geprägt.

„AKBP – Ein Rückblick“ versammelt maßgebliche Artikel aus der Zeitung des Deutschen Kulturrates „Politik & Kultur“. Es gliedert sich in drei Kapitel: Im ersten kommt Klaus-Dieter Lehmann in Texten aus der vergangenen Dekade selbst zu Wort. Im zweiten Teil sind bedeutende Stimmen aus der AKBP versammelt – unter Ihnen Heiko Maas MdB, Bundesminister des Auswärtigen, Michelle Müntefering MdB, Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Monika Grütters MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien im Bundeskanzleramt und viele andere. Der dritte Teil wirft einen Blick auf die Arbeit der Goethe-Institute vor Ort – insbesondere auf die Arbeit in Afrika und jene der Künstlerresidenzen.