KW 46: Sehnsucht: Kultur im ländlichen Raum

als Jugendlicher saß ich gerne auf der Mauer des Hauses meiner Familie in einem kleinen Taunus-Nest. Mein Blick schweifte immer wieder zur kleinen weißen Rundkirche hoch über dem zwei Kilometer entfernten Nachbarort. Die Kirche war der einzige wirkliche kulturelle Ort im Umkreis von vielen Kilometern. Erst Jahre später, ich besuchte die Berufsfachschule in Wiesbaden mehr als 50 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, betrat ich eine echte Bibliothek. Ich weiß noch wie heute, wie beeindruckt und glücklich ich war, ich stand vor riesigen Regalen, durchstöberte die abgegriffenen Karteikarten in zahllosen Holzkästen und fühlte mich im Bücherhimmel. Meine Mutter unterschrieb den Antrag auf einen Bibliotheksausweis für mich und von da an konnte ich so viel Bücher ausleihen und lesen, wie ich wollte.

Glücklicherweise hat sich die Situation der Kulturangebote auf dem Land deutlich zum Besseren geändert. 50 Kilometer muss heute hoffentlich niemand mehr fahren, um Bücher ausleihen zu können. Besonders durch das Internet kann nun auch auf dem Land, wenn eine einigermaßen vernünftige digitale Anbindung gewährleistet ist, viel kulturelle Benachteiligung ausgeglichen werden.

Aber von »gleichwertigen Lebensverhältnissen« kann zwischen Stadt und Land oder armen und reichen Regionen immer noch nicht überall gesprochen werden. Im Grundgesetz Artikel 72 wird dem Bund die Gesetzgebungskompetenz eingeräumt, wenn es um die »Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet« geht. Der ebenfalls im Grundgesetz (§ 107) festgelegte Länderfinanzausgleich hat gleichfalls das Ziel, die Lebensverhältnisse in Deutschland anzugleichen.

Im Raumordnungsgesetz heißt es, dass überall in Deutschland – in Ballungsräumen ebenso wie in ländlichen Gebieten – »ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse« anzustreben sind. Kulturangebote auf dem Land zu schaffen, ist also keine politische Freundlichkeit, sondern entspricht unserer Verfassung.

Das heißt aber natürlich nicht, dass überall alles angeboten werden muss. Stadt und Land erfüllen bei der zur Verfügungstellung von kultureller Infrastruktur unterschiedliche Aufgaben. Das Raumordnungsgesetz spricht von »zentralen Orten«, in denen Aufgaben gebündelt werden. »Unterzentren«, »Mittelzentren« und »Oberzentren« haben unterschiedliche Aufgaben. Aber die Menschen, die auf dem Land leben, haben ebenso ein Anrecht auf kulturelle Entfaltung und Wertschätzung ihrer Kultur wie die Menschen, die in einer Großstadt leben. Die Sehnsucht nach Kultur hängt nicht vom Wohnort ab, sie ist ein Teil unseres Menschseins.

10. Text der Woche: „Kulturraum Friedhof“ von Tobias Pehle

30.000 Kulturräume, von Hunderttausenden gestaltet und millionenfach besucht: Die Friedhöfe in Deutschland sind unverzichtbare Gedächtnislandschaften unserer kulturellen Identität und zugleich unsere größten Skulpturenparks, grünsten Philosophieforen, lebendigsten Geschichtsbücher. Und dennoch bleiben sie vom kulturpolitischen Radar weitgehend unbeachtet, werden oft als gestrig abgekanzelt und feuilletonistisch ignoriert. Das gilt es zu ändern!

Kultur, die man unmittelbar erleben und mitgestalten kann, die niedrigschwellig alle Bevölkerungsschichten erreicht sowie auf breiter Ebene an- und wahrgenommen wird: Welches Museum, welches Theater, welches Konzerthaus würde dies nicht gerne für sich beanspruchen? Wonach man sich andernorts in der deutschen Kulturlandschaft streckt, ist im Kulturraum Friedhof selbstverständlich.

Tobias Pehle ist Geschäftsführer des Kuratoriums Immaterielles Erbe Friedhofskultur, dem Partner der Deutschen UNESCO-Kommission für diese Kulturform.