KW 1: Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Erinnerung an die Shoah, Das Grüne Band, …

Künstlerinnen und Künstler, Kultureinrichtungen und Kulturverbände sind im vergangenen Jahr stark politisch gefordert worden. Die endlich Fahrt aufgenommene Kolonialismus-Debatte, die Proteste gegen die Einschränkung der Kunstfreiheit durch rechtsextreme Gruppierungen und gegen die zunehmende staatliche Gängelung der Zivilgesellschaft durch den Entzug der Gemeinnützigkeit und die Kulturdebatte zum Klimawandel sind im Jahr 2019 deutliche Zeichen für eine Veränderung der kulturpolitischen Großwetterlage.

Der zunehmende Einfluss von Rechten in und außerhalb der Parlamente und der dadurch entstehende unmittelbare Druck auf Künstler, Kultureinrichtungen und Kulturinitiativen, die deutlich zunehmende Behinderung der Arbeit der Zivilgesellschaft durch staatliche Maßnahmen und die Trippelschritte der Bundesregierung beim Klimaschutz werden wohl auch 2020 eine Herausforderung für den Kulturbereich bleiben.

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

Schon in den ersten Tagen des neuen Jahres zeigen sich einige der alten-neuen Herausforderungen. So hat die Kritik an der von der Bundesregierung geplanten „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ noch einmal zugenommen. Jetzt haben Mitglieder der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, die im Mai 2002 ihren Abschlussbericht vorlegte, vor drohenden Fehlentwicklungen gewarnt.

Die ehemaligen Mitglieder der Enquete-Kommission, zu denen ich auch gehöre, sehen durch die Struktur und die inhaltliche Ausrichtung der geplanten „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ das primäre und einvernehmliche Ziel der damaligen Kommission, die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland nachhaltig zu verbessern, bedroht.

So sehr die ehemaligen Enquete-Mitglieder die öffentliche Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement für sinnvoll und notwendig halten und sich dafür seit vielen Jahren einsetzen, so wenig halten wir von der geplanten Stiftung.

In der vorgesehenen Form, so glauben wir, ist sie überflüssig und in der Tendenz sogar schädlich.

Die Gründe:

Bürgerschaftliches Engagement ist wesentlich selbstermächtigt und selbstorganisiert. Es ist Grundpfeiler einer selbstbewussten und starken Zivilgesellschaft. Dieses Grundprinzip wird durch das Beratungs- und Service-Angebot einer operativen Staatsstiftung gefährdet.

Mit der Entscheidung für eine weitgehend operative Stiftung sollen einer – zudem noch peripher gelegenen – Behörde Aufgaben (Beratung, Unterstützung, Service etc.) übertragen werden, die bereits weitgehend von vorhandenen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Netzwerken sowie engagementfördernden Einrichtungen in Kommunen und Ländern wahrgenommen werden. Es drohen Verdoppelungen, wobei lokalen und regionalen Angeboten prinzipiell der Vorzug gebührt, denn Engagement findet wesentlich lokal statt.

Mit der von drei Ministerien geplanten und von ihnen auch künftig dominierten Staatsstiftung entsteht eine ausgelagerte Bundesbehörde mit rund 100 Beschäftigten. Entscheidungen über Personal und Finanzen treffen die Vertreter der Ministerien, die einige handverlesene Akteure aus der Zivilgesellschaft kooptieren. Letztlich sitzt die Zivilgesellschaft in allen Gremien einflussarm am Katzentisch.

Finanziell getragen wird die geplante Stiftung durch jährliche Zuwendungen aus den beteiligten Ministerien (für 2020 sind 23 Mio. Euro vorgesehen, in den kommenden 2 Jahren soll der Betrag auf über 30 Mio. steigen). Ohne eigenes Stiftungsvermögen ist die geplante Einrichtung ein Spielball wechselnder politischer Mehrheiten, gezielter Einflussnahmen und nicht zuletzt der jeweiligen Haushaltslage. Das Schicksal der „Stiftung Bürger für Bürger“, die viele der ihr einmal zugedachten bundesweiten Aufgaben schon aus finanziellen Gründen nicht wahrnehmen konnte, ist ein Beleg für die Fragilität solcher Konstruktionen.

Mit Blick auf weltweite Entwicklungen droht zudem die Gefahr, dass eine solche Staatsstiftung dazu genutzt wird, politisch genehme Kräfte der Zivilgesellschaft zu alimentieren und kritische Akteure ins Abseits zu drängen. Dass sich die Neigung, den Raum der Zivilgesellschaft einzuschnüren, nicht auf Länder wie Polen und Ungarn beschränkt, lässt sich auch hierzulande an der Praxis beobachten, politisch unliebsamen Akteuren wie „attac“ die Gemeinnützigkeit zu entziehen.

In einem gemeinsam verfassten Papier schlagen wir Leitlinien für eine gute bürgerschaftlich orientierten Engagement Stiftung vor. Der Text kann hier als pdf-Datei (BBE) geladen werden.

Erinnerung an die Shoah

Ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die Teilnahme an der Tagung „Erinnerung an die Shoah wachhalten“ am 28. Januar in Berlin.

Am 27. Januar 2020 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal. Seit dem Jahr 2005 wird dieser Tag als Internationaler Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocaust begangen. Doch wie pflegen wir das Erinnern mit immer größerem zeitlichem Abstand zur Shoah und dem Verlust des Gedächtnisses der Zeitzeugen? Und wie kann die Erinnerungsarbeit in einer multiethnischen Gesellschaft aussehen?

Einen Tag nach dem 27. Januar, der dem Gedenken und Erinnern gewidmet ist, soll die Tagung der Initiative kulturelle Integration einen Diskussionsraum schaffen sowie Ausblick auf die Aufgaben und Herausforderungen der Erinnerungsarbeit in der Zukunft geben.

Das Programm der Tagung sowie den Link für die Online-Anmeldung finden Sie hier.

Das Grüne Band

Die Reaktionen zu meinem Editorial „Die Schönheit der Sphex“ in der aktuellen Ausgabe von Politik & Kultur haben mich sehr gefreut. Danke für so viel Zuspruch!

Offensichtlich spricht die Verbindung zwischen Kultur und Natur viele Menschen an. Vom 12. – 14.02.2020 führen wir zu diesem Thema eine Tagung gemeinsam mit den BUND in Bad Alexandersbad durch. Mit unserer Tagung wollen wir das Grüne Band, das vielfach „nur“ als ein großes Naturschutzprojekt gesehen wird, als Ort der Erinnerungskultur stärken. Vielleicht haben Sie Lust mit uns gemeinsam zu diskutieren, ich würde mich freuen.

Hier erhalten Sie weitere Informationen.

Humboldt Forum

Wie soll mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten verfahren werden? Unter welchen Bedingungen sind die Artefakte, menschlichen Gebeine und Kunstwerke in die Ethnologischen Museen gekommen? Diese Fragen müssen jetzt schnell und trotzdem gründlich beantwortet werden. Das gilt auch für die Missionssammlungen.

Die Fachdiskussionen im Jahr 2019 waren wichtig und notwendig. Sie haben den Stein ins Rollen gebracht, dafür gebührt den Beteiligten großer Dank, aber die Debatte war weitgehend einem engen Kreis vorbehalten. Dieser Kreis muss jetzt erweitert werden. Bis zur Eröffnung des Humboldt Forums, voraussichtlich Ende 2020, muss eine breite öffentliche Debatte über das koloniale Erbe nachgeholt werden. Das Humboldt Forum wird sich bis zu seiner Eröffnung hoffentlich der Zivilgesellschaft öffnen. Mehr Einmischung von außen ist dringend notwendig! Lesen Sie zu diesem Thema auch unser neuestes Buch: Kolonialismus-Debatte – Bestandsaufnahme und Konsequenzen.

