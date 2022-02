Kulturgroschen 2018: Dr. Norbert Lammert

Die Verleihung des Kulturgroschen 2018 an Norbert Lammert fand im Max Liebermann Haus in Kooperation mit der Stiftung Brandenburger Tor in Berlin statt.

Der Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Brandenburger Tor, Dr. Pascal Decker, und der Präsident des Deutscher Kulturrates, Prof. Christian Höppner, begrüßten die Gäste zur Verleihung des Kulturgroschen 2018.

In der Laudatio unterstrich der Komponist Jörg Widmann Lammerts Engagement für Künstlerinnen und Künstler. Er sagte, die Künste, insbesondere Musik, nähmen eine besondere Position in Lammerts politischen und privaten Leben ein.

Passend rundete Prof. Jeremias Schwarzer das Programm musikalisch mit der Blockflöte ab.