17. April 2026: Veranstaltung „Die Revolution des Sehens – wie das Mikroskop die Welt verändert hat“

Das Mikroskop war eine jener bahnbrechenden Erfindungen, ohne die wir die Welt heute ganz anders wahrnehmen würden. Doch während für Wissenschaftler die Nutzung dieses Hilfsmittels alltäglich ist, wird in Schulen und in der Erwachsenenbildung weniger darauf zurückgegriffen. Warum eigentlich?

Zum Internationalen Tag der Mikroskopie wird im Zeiss-Großplanetarium an drei Tagen mit einer Fülle von Veranstaltungen Lust auf Wunderwelten gemacht, die sonst kaum auffallen: Bausteine des Lebens in einem Wassertropfen erkunden, Bedrohungen durch Krankheiten sichtbar machen, die ästhetische Formenvielfalt der Natur erleben – all das ist Teil einer Revolution, die unseren Blick und unseren Umgang mit der Welt verändert hat.

In einer Podiumsdiskussion fragen wir danach, was sich genau verändert hat. Wie hängen der Blick durchs Mikroskop ins ganz Kleine und der durchs Teleskop ins ganz Große zusammen? Wie unterschiedlich wird darüber in Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft gesprochen? Kann die Faszination des Entdeckens nicht nur Ablenkung in Krisenzeiten, sondern auch Richtschnur für notwendiges Handeln sein?

Darüber sprechen:

Prof. Dr. Klaus Hausmann , Berliner Mikroskopische Gesellschaft,

, Berliner Mikroskopische Gesellschaft, Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin,

Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin, Dr. Christina Schmitz , Leitung der Publikumsdienste der Staatsbibliothek zu Berlin, Kuratorin der Ausstellung „Unheimlich fantastisch – E.T.A. Hoffmann 2022“

, Leitung der Publikumsdienste der Staatsbibliothek zu Berlin, Kuratorin der Ausstellung „Unheimlich fantastisch – E.T.A. Hoffmann 2022“ Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herausgeber des P&K-Schwerpunktes 4/26 „Die Revolution des Sehens – Wie Mikroskopie die Welt verändert hat“

Moderation: Harald Asel, rbb24 Inforadio

Ort: Zeiss Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin, Kinosaal

Zeit: Fr 17. April 2026, 17 Uhr

rbb24 Inforadio zeichnet die Veranstaltung auf und sendet sie am Sonntag, 26. April um 11 Uhr (Wdhl. 21 Uhr) in der Reihe „Forum“ aus. Sie ist auch anschließend zu hören auf rbb24 Inforadio und in ARD Sounds.

Der Deutsche Kulturrat hat zum Thema der Podiumsdiskussion „Die Revolution des Sehens – Wie Mikroskopie die Welt verändert hat“ gerade eine Schwerpunktsausgabe seiner Zeitung Politik & Kultur herausgeben. Die Gesamtausgabe der Zeitung kann hier ebenfalls kostenfrei abgerufen werden.

Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturrates in Zusammenarbeit mit rbb24 Inforadio, dem Zeiss Großplanetarium Berlin und der Mikroskopischen Gesellschaft von Berlin.

Zur kostenfreien Teilnahme an der Podiumsdiskussion bitte hier anmelden: