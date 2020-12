JaAberUnd #3: Brauchen Künstlerinnen und Künstler eine bessere Interessenvertretung?

In der dritten Ausgabe von JaAberUnd wurden anlässlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kulturbereich die Fragen diskutiert:

Brauchen Künstlerinnen und Künstler eine bessere Interessenvertretung?

Was verlangen Kunstschaffende von Interessenvertretungen?

Und was wünschen sich Verbände von Künstlerinnen und Künstlern?

Der Musiker Till Brönner hatte in einem Video gesagt: „Wir in der Veranstaltungs- und Kulturbranche sind noch immer zu leise, weil wir keine ernstzunehmende Gewerkschaft haben.“ Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, hatte ihm in einem Offenen Brief geantwortet.

Live und online wurde weiter zu der Frage diskutiert: „Brauchen Künstlerinnen und Künstler eine bessere Interessenvertretung?“ diskutiert.

Mit dabei waren:

Till Brönner , Trompeter

, Trompeter Nina George , Schriftstellerin und Präsidentin des European Writers‘ Council

, Schriftstellerin und Präsidentin des European Writers‘ Council Hans-Werner Meyer , Schauspieler und Gründungsmitglied des Bundesverband Schauspiel

, Schauspieler und Gründungsmitglied des Bundesverband Schauspiel Olaf Zimmermann , Geschäftsführer Deutscher Kulturrat und Herausgeber Politik & Kultur

, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat und Herausgeber Politik & Kultur Moderation: Barbara Haack, Journalistin

