24. September: Monika Grütters erhält den Deutschen Kulturpolitikpreis

Am 24. September verleiht der Deutsche Kulturrat zum fünften Mal den Deutschen Kulturpolitikpreis. Gewürdigt wird in diesem Jahr die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

Monika Grütters studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft an den Universitäten Münster und Bonn. Ihre beruflichen Erfahrungen sammelte sie an der Oper, im Verlagswesen und im Museumsbereich, bevor sie in großen Unternehmen für Kunst- und Kulturprogramme verantwortlich war.

Von 1998 bis 2013 war sie Vorstand der Stiftung „Brandenburger Tor“. Seit 1999 ist sie Honorarprofessorin für Kulturmanagement an der Freien Universität Berlin.

Von 2016 bis 2022 gehörte Monika Grütters dem Präsidium der CDU Deutschlands an. Von 1995 bis 2005 war sie Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin und dort wissenschafts- und kulturpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Sie war von 2005 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages, von 2009 bis 2013 Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien. Von 2013 bis 2021 war sie Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

In Grütters Amtszeit als Kulturstaatsministerin sind kulturpolitische Themen deutlich hör- und sichbarer geworden. Sie brachte von Anfang an einen sozial-ethischen Kompass in die Kulturpolitik ein. Sie engagierte sich unerschrocken für die Belange von Künstlerinnen und Künstlern, plädierte unter anderem laut und deutlich für ein Staatziel Kultur im Grundgesetz. Die letzten Jahre ihrer Amtszeit als Kulturstaatsministerin fielen mit der Coronapandemie zusammen. Hier setzte sie sich engagiert und kompromisslos dafür ein, dass die Lage von Künsterlinnen, Künstlern und Kultureinrichtungen in den Zeiten, in denen Kultur gar nicht oder nur virtuell stattfinden konnte, Erleichterung erfuhren. Das Programm NEUSTART KULTUR, das sie auf Initiative des Deutschen Kulturrates ins Leben rief, trug dazu bei, vielen Akteuren des Kulturlebens über die schwierige Zeit zu helfen.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Mit Monika Grütters haben wir eine wahrhaft würdige Trägerin des fünften Deutschen Kulturpolitikpreises gefunden. Ihr Engagement als Vorsitzende des Kulturausschusses im Deutschen Bundestag und dann vor allem als Kulturstaatsministerin hat wesentlich dazu beigetragen, dass kulturpolitische Themen in den Fokus der Öffentlichkeit gerieten. Mit Organisationen der Zivilgesellschaft, insbesondere mit dem Deutschen Kulturrat, pflegte sie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ihre Amtszeiten waren ein Glücksfall für Kunst und Kultur.“

Die Laudatio auf Monika Grütters im Rahmen der Preisverleihung wird Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident a.D. halten.