16. September: Zukunft der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Podiumsdiskussion - Gemeinsame Veranstaltung des Goethe-Instituts und des Deutschen Kulturrates

Um „Bedeutung und Ausrichtung der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in der 21. Legislaturperiode“ geht es in einer gemeinsamen Veranstaltung des Goethe-Instituts und des Deutschen Kulturrats am 16. September 2025 um 18.30 Uhr in der Mediothek des Goethe-Instituts Berlin.

Neben der Vorstellung des Schwerpunkts in der September-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, dreht sich alles um die Fragen, welche Ziele und Schwerpunkte die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) für Deutschland künftig verfolgen sollte. Welche Allianzen, Akteure und Strukturen braucht eine zukunftsgerichtete AKBP in Deutschland und der Welt? Wie reagiert die AKBP auf politische Krisenherde in der Welt?

Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Gesche Joost, Präsidentin des Goethe-Instituts, und dem Präsidenten des Deutschen Kulturrates Prof. Christian Höppner folgt ein Impuls von Staatsministerin Serap Güler, MdB, zu „Sicherheit, Freiheit, Wohlstand – Chancen und Aufgaben deutscher Kulturdiplomatie im aktuellen Umfeld“.

Im Anschluss diskutieren auf dem Podium:

Ellen Demuth, MdB (CDU/CSU)

(CDU/CSU) Nancy Faeser, MdB (SPD)

(SPD) Claudia Roth, MdB (Bündnis 90/Die Grünen)

(Bündnis 90/Die Grünen) Maren Kaminski, MdB (Die Linke)

Abschließend sprechen Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates über Erkenntnisse und Ausblicke.

Moderation: Vladimir Balzer (Deutschlandfunk).