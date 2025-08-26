Ausgabe: Nr. 9/25

Zum kostenlosen PDF-Download der Ausgabe

Zum Online-Shop

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Deutschland und die Welt – Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 15 bis 27.

Im Leitartikel von Bischöfin Kirsten Fehrs, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland, geht es um Kultur und Religion, um gemeinsame Herausforderungen und Zusammenarbeit.

Weitere Themen der Ausgabe 9/25 von Politik & Kultur sind:

KulturPass

Soll der KulturPass abgeschafft werden? Eine eigene politische, keine verfassungsrechtliche Entscheidung ist jetzt gefragt.

Soll der KulturPass abgeschafft werden? Eine eigene politische, keine verfassungsrechtliche Entscheidung ist jetzt gefragt. Leben an der Grenze

Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes, über das Grüne Band und über die Möglichkeit, Grenzen als Chancen zu begreifen.

Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes, über das Grüne Band und über die Möglichkeit, Grenzen als Chancen zu begreifen. Zukunftskompetenz

Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, über den Neustart der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, über den Neustart der Kultur- und Kreativwirtschaft. Kulturausschuss

Sven Lehmann, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag, im Gespräch über Schwerpunkte und Vorhaben

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler,

ISSN 1619-4217, 32 Seiten, 4,00 Euro