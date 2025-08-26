Ausgabe: Nr. 9/25

Zum kostenlosen PDF-Download der Ausgabe
Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Deutschland und die Welt – Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 15 bis 27.
Im Leitartikel von Bischöfin Kirsten Fehrs, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland, geht es um Kultur und Religion, um gemeinsame Herausforderungen und Zusammenarbeit.
Weitere Themen der Ausgabe 9/25 von Politik & Kultur sind:
- KulturPass
Soll der KulturPass abgeschafft werden? Eine eigene politische, keine verfassungsrechtliche Entscheidung ist jetzt gefragt.
- Leben an der Grenze
Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes, über das Grüne Band und über die Möglichkeit, Grenzen als Chancen zu begreifen.
- Zukunftskompetenz
Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, über den Neustart der Kultur- und Kreativwirtschaft.
- Kulturausschuss
Sven Lehmann, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag, im Gespräch über Schwerpunkte und Vorhaben
Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler,
ISSN 1619-4217, 32 Seiten, 4,00 Euro
Patrick Bahners, Korrespondent des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Nordrhein-Westfalen; Dmitrij Belkin, Vorstand der Nathan Peter Levinson Stiftung; Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie; Yvonne de Andrés, Kulturmanagerin und Co-Gründerin von „Power to Transform!“; Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts; Kirsten Fehrs, Bischöfin und Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland; Constanze Fuhrmann, Vorstandmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kulturgutschutz e.V.; Ursula Gaisa, Redakteurin der neuen musikzeitung; Theo Geißler, Herausgeber von Politik & Kultur; Barbara Gessler, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin; Ludwig Greven, Publizist; Barbara Haack, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Barbara Haack, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Helmut Hartung, Chefredakteur von medienpolitik.net; Hans Jessen, freier Publizist; Gesche Joost, Präsidentin des Goethe-Instituts; Doron Kiesel, Direktor der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden in Deutschland und Gründungsdirektor der Jüdischen Akademie; Thilo Klingebiel, Geschäftsführer des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen (WDA); Bischof Frank Kopania, Theologischer Vizepräsident und Leiter der Abteilung Ökumene und Auslandsarbeit im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland; Silke Krummel, Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung der Agentur für Internationale Museumskooperation gGmbH; Msgr. Peter Lang, Leiter des Katholischen Auslandssekretariats der Deutschen Bischofskonferenz; Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag; Sönke Lentz, Orchesterdirektor des Bundesjugendorchesters und Bereichsleiter Orchester im Deutschen Musikrat; Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle; Johann Michael Möller, Publizist und Ethnologe; Joybrato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und Rektor der Universität zu Köln; Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes; Sven Scherz-Schade, freier Kulturjournalist; Cathérine Lisa Schleicher, Fachbereichsleitung Internationales, Europa und Protokoll der Stadt Mannheim; Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates; Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland; Daniela Schwarzer, ehrenamtliche Präsidentin des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen; Tosin Stifel, Leiter der Abteilung Dialoge des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen; Sandra Winzer, Journalistin; Juliane Zellner, Geschäftsführerin des Internationalen Theaterinstituts (ITI); Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur.