Ausgabe: Nr. 12/24-1/25

Der Leitartikel „Weckruf an die Gesellschaft“ stammt von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a. D., von 2018 bis 2024 Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Es geht darin um Erkenntnisse aus einer Studie zum Antisemitismus.

Themen der Ausgabe:

Kultur unter Druck

Fehlender Bundeshaushalt, unterfinanzierte Länder und Kommunen: ein Plädoyer für kreative Lösungen zur Kulturfinanzierung

Eine Studie des Instituts für Museumsforschung macht deutlich: Museen gehören zu den vertrauenswürdigsten Institutionen

Nach der Wahl erlebt die Slowakei drastische Eingriffe, Einflussnahme und Personalentscheidungen im Kulturbereich

Computer- und Videospiele können zur Vermittlung von Geschichte und zu einem lebendigen Gedenken in der Gegenwart beitragen

Stimmen aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft zur Rundfunkreform

Außerdem: Editorial: Was sollen wir tun?; GEMA klagt gegen Open AI; Widerstand in Österreich gegen Missbrauch des Gedenkens; Zugang zu Wissen im digitalen Zeitalter; Alte Synagoge in Essen: ein Haus für jüdische Kultur; deutsche Kultur-Mittlerorganisationen im Ausland; Sharon Adler im Porträt; Albtraum: düstere Offenbarung u.v.m.

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler,

ISSN 1619-4217, 32 Seiten, 4,00 Euro