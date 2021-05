Ausgabe: Nr. 06/2021

Götz Aly, Historiker; Olaf Bandt, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland; Gerhart Baum, Vorsitzender des Kulturrates NRW; Dominik Berrens, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Innsbruck; Riccarda Cappeller, Architekturjournalistin; Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Theo Geißler, Herausgeber von Politik & Kultur; Ludwig Greven, freier Publizist; Anna Grosskopf, Kuratorin und stellvertretende Direktorin am Bröhan-Museum; Helmut Hartung, Chefredakteur von medienpolitik.net; Martina Hassel, Mitarbeiterin im Impfzentrum Bad Sobernheim; Thomas Hawranke, lehrt und forscht im Bereich Transmedialer Raum der Kunsthochschule für Medien Köln; Ruth Helmling, Journalistin; Stefan Hensel, Leiter der Hamburger Arbeitsgemeinschaft der Deutsch-Israelischen Gesellschaft; Hans Jessen, freier Journalist; Susanne Keuchel, Präsidentin des Deutschen Kulturrates; Bernhard Klausnitzer, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie; Jürgen König, Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios; Viola König, Professorin für Kultur- und Sozialanthropologie und Altamerikanistik an der Freien Universität Berlin; Jörg-Andreas Krüger, Präsident des NABU; Gregor Amadeus Mayrhofer, Komponist, Dirigent und Pianist; Markus Metz, freier Journalist und Autoren; Johann Michael Möller, freier Publizist; Werner Nachtigall, Zoologe; Michael Ohl, wissenschaftlicher Leiter der Hymenopteren-Sammlung am Museum für Naturkunde Berlin; Jochen Oltmer, Mitglied des Vorstands des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück; Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen; Hans-Dietrich Reckhaus, Initiator von Insect Respect; Benjamin Schmäling, Leiter der DAAD-Außenstelle in der jordanischen Hauptstadt Amman; Max Schön, Vorsitzender des Vorstands der Lübecker Possehl-Stiftung; Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates; Marcus Schwarz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig; Georg Seeßlen, freier Journalist und Autoren; Jessica Ullrich, Vertretungsprofessorin für Kunstwissenschaft und Ästhetik an der Kunstakademie Münster; Sabine Verheyen, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments; Robert von Zahn, Vertreter der Sektion Musik des Kulturrates NRW; Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; Niels Werber, Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Siegen; Sandra Winzer, ARD-Journalistin beim Hessischen Rundfunk; Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur