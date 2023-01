Ausgabe: Nr. 02/2023

Zum kostenlosen PDF-Download der Ausgabe

Themen der Ausgabe:

Let me entertain you!

Die Königsklasse der Kultur? Unterhaltung.

Hilfe kommt: Der Bundeskulturfonds Energie startet mit einer Milliarde Euro – Förderanträge sind ab der zweiten Februar hälfte möglich

Ende der Bescheidenheit: Für eine faire Bezahlung braucht es Basishonorare. Bund, Länder und Verbände liefern Vorschläge

Wie antisemitisch ist der deutsche Kulturbereich? Der Antisemitismus von links und der Einfluss der BDS-Kampagne werden immer sichtbarer

Nach der Fusion von RTL und Gruner + Jahr: Deutsche Medien unternehmen begegnen globalen Tech-Konzernen nicht auf Augenhöhe

Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges – Rückblick und Ausblick

Weitere Themen: Kultur in München, Soforthilfeprogramm „Kirchturmdenken“, Ethnologische Museen: Museums am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt, Literatur aus Mittel- und Osteuropa, 60 Jahre Élysée-Vertrag, EU: Brüssels Kulturfahrplan, Dekolonialisierung: Zusammenarbeit mit Indigenen aus Amazonien im Museum, Deutschland und Nigeria: Rückgabe der Benin-Bronzen, Gedanken zur Zensur – im Iran, Film und Fernsehen in der Mediendemokratie, Klaus Bernhard Staubermann im Porträt u.v.m.

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler,

ISSN 1619-4217, 36 Seiten, 4,00 Euro