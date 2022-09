Yes we can! – Frauen in Führung

Gerade im Kulturbereich gibt es viele Frauen in Führung – und das schon seit Langem: Friederike Neuber, die Neuberin, 1697 geboren und 1760 gestorben, ist Mitbegründerin des festen Schauspiels. Clara Wieck, verheiratete Schumann, verdiente den Lebensunterhalt für ihre vielköpfige Familie als Konzertpianistin und finanzierte ihren Mann, Robert Schumann. Margarete Schütte­Lihotzky war eine Pionierin in der Architektur, Claudia Lux und Gabriele Beger fusionierten ziemlich geräuschlos ab 1990 die zwei Berliner Stadtbibliotheken zur heutigen Zentral­ und Landesbibliothek, Pina Bauschs Tanzkompanie ist legendär und viele andere Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart können angeführt werden. Doch sie müssen noch stärker in das Bewusstsein gerückt und als positive Beispiele herausgestellt werden. Eine sehr gut ausgebildete Generation an Frauen steht zur Verfügung steht, die Führungsaufgaben übernehmen kann und will. Es wäre einfach dumm, dieses Potenzial nicht auszuschöpfen. Dumm im volkswirtschaftlichen Sinn, dumm mit Blick auf den vielfach beklagten Fachkräftemangel und dumm hinsichtlich des kreativen Potenzials, das verschwendet würde. Bestehende Hindernisse gilt es zu beseitigen, Vorurteile zu überwinden und ganz im Sinne unseres Grundgesetzes für Gleichberechtigung einzutreten. Das ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft und auch für den Kultur­ und Medienbetrieb.

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler

ISBN 978-3-947308-54-5

56 Seiten, 4,20 Euro