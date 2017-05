15 Thesen für Zusammenhalt in Vielfalt, Aufruf zur Mitzeichnung

Berlin, den 16.05.2017. Heute stellte die Initiative kulturelle

Integration ihre 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ in Berlin vor und

überreichte sie anschließend Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Die

Initiative kulturelle Integration ruft Einzelpersonen genauso wie

Organisationen, Vereine oder auch Unternehmen zur

Mitunterzeichnung der Thesen auf.

Initiatoren der Initiative kulturelle Integration sind der Deutsche

Kulturrat, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien,

das Bundesministerium des Innern, das Bundesministerium für Arbeit

und Soziales und Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,

Flüchtlinge und Integration. Neben den Initiatoren gehören 23 weitere

Mitglieder aus der Zivilgesellschaft, den Kirchen und

Religionsgemeinschaften, den Medien, den Sozialpartnern, den

kommunalen Spitzenverbänden und der Kultusministerkonferenz der

Initiative an.

Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration wollen angesichts

aktueller Debatten mit ihren 15 Thesen einen Beitrag zu

gesellschaftlichem Zusammenhalt und kultureller Integration leisten.

In der Präambel des Thesenpapiers „Zusammenhalt in Vielfalt“

bekräftigen die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration, dass

Integration alle Menschen in Deutschland betrifft.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt kann weder verordnet werden, noch

ist er allein eine Aufgabe der Politik. Vielmehr können alle hier

lebenden Menschen dazu beitragen. Deutschland ist ein vielfältiges

Land. Seit Jahrhunderten leben hier Menschen aus vielen

unterschiedlichen Ländern. Die Mehrzahl derjenigen, die aus dem

Ausland nach Deutschland gekommen sind, fühlt sich hier zu Hause.

Viele sind inzwischen Deutsche. Mit Solidarität haben Gesellschaft

und Politik auf die Ankunft vieler Geflüchteter reagiert. Solidarität

gehört zu den Grundprinzipien unseres Zusammenlebens. Sie zeigt

sich im Verständnis untereinander und in der Aufmerksamkeit für die

Bedürfnisse anderer. Die Mitglieder der Initiative kulturelle

Integration treten für eine solidarische Gesellschaft ein.

auf die Vermittlungskraft der Kultur. Kultur trägt neben der sozialen

Integration und der Integration in Arbeit wesentlich zum

gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Kulturinstitutionen vermitteln

Geschichte und Gegenwart.

weltoffene Gesellschaft. Zuwanderung verändert eine Gesellschaft

und erfordert Offenheit, Respekt und Toleranz auf allen Seiten. Dies

ist ein langwieriger Prozess, in dem um Positionen gerungen werden

muss. Das Schüren von Ängsten und Feindseligkeiten ist nicht der

richtige Weg.

Europa. Der europäische Einigungsprozess ist nicht nur ein Garant für

Frieden in Europa und eine wichtige Grundlage für Wohlstand und

Beschäftigung, er steht zugleich für kulturelle Annäherung sowie für

gemeinsame europäische Werte.

Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration laden Einzelpersonen

genauso wie Organisationen, Vereine oder auch Unternehmen dazu ein,

sich den vorgelegten Thesen anzuschließen, sie zu verbreiten und mit

Leben zu erfüllen. Unter http://kulturelle-integration.de/thesen/ besteht

eine Möglichkeit zur Mitzeichnung.

15 Thesen zur kulturellen Integration:

These 1: Das Grundgesetz als Grundlage für das Zusammenleben der

Menschen in Deutschland muss gelebt werden.

These 2: Das alltägliche Zusammenleben basiert auf kulturellen

Gepflogenheiten.

These 3: Geschlechtergerechtigkeit ist ein Eckpfeiler unseres

Zusammenlebens.

These 4: Religion gehört auch in den öffentlichen Raum.

These 5: Die Kunst ist frei.

These 6: Demokratische Debatten- und Streitkultur stärkt die

Meinungsbildung in einer pluralistischen Gesellschaft.

These 7: Einwanderung und Integration gehören zu unserer

Geschichte.

These 8: Die freiheitliche Demokratie verlangt Toleranz und Respekt.

These 9: Die parlamentarische Demokratie lebt durch Engagement.

These 10: Bürgerschaftliches Engagement ist gelebte Demokratie.

These 11: Bildung schafft den Zugang zur Gesellschaft.

These 12: Deutsche Sprache ist Schlüssel zur Teilhabe.

These 13: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie

abgeschlossen.

These 14: Erwerbsarbeit ist wichtig für Teilhabe, Identifikation und

sozialen Zusammenhalt.

These 15: Kulturelle Vielfalt ist eine Stärke.

Die 15 Thesen und ihre Erläuterungen sind unter: http://kulturelle-integration.de/thesen zu finden.

Mitglieder der Initiative kulturelle Integration und Verfasser der 15

Thesen sind:

ARD · Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege

Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände ·

Bundesministerium des Innern · Bundesministerium für Arbeit und

Soziales · Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger ·

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände · Deutsche

Bischofskonferenz · Deutscher Beamtenbund und Tarifunion · Deutscher

Gewerkschaftsbund · Deutscher Journalisten-Verband · Deutscher

Kulturrat · Deutscher Landkreistag · Deutscher Naturschutzring ·

Deutscher Olympischer Sportbund · Deutscher Städtetag · Deutscher

Städte- und Gemeindebund · Die Beauftragte der Bundesregierung für

Kultur und Medien · Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,

Flüchtlinge und Integration · Evangelische Kirche in Deutschland ·

Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen ·

Koordinationsrat der Muslime · Kultusministerkonferenz · Neue

Deutsche Organisationen · Verband Deutscher Zeitschriftenverleger ·

Verband Privater Rundfunk und Telemedien · ZDF · Zentralrat der Juden

in Deutschland

Informationen zur Initiative kulturelle Integration finden Sie unter:

http://kulturelle-integration.de/

Die 15 Thesen und die Mitzeichnungsmöglichkeit findet man unter:

http://kulturelle-integration.de/thesen/