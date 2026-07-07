Save the Date: Zweiter Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt findet am 21. Mai 2027 statt

Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration laden alle ein, sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu engagieren

Berlin, den 07. Juli 2026. Nach der breiten bundesweiten Beteiligung von Organisationen, Einrichtungen und Einzelpersonen am ersten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt mit über 450 Aktionen in allen Bundesländern, haben die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration beschlossen, im kommenden Jahr den zweiten Aktionstag am 21. Mai 2027 stattfinden zu lassen.

Noch vor der Sommerpause rufen die Mitglieder der Initiative – ein breites Bündnis von 28 Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – alle in Deutschland lebenden Menschen dazu auf, ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt zu setzen.

Im zeitlichen Umfeld des UNESCO-Welttags der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2027 sollen möglichst viele Aktionen durchgeführt und Veranstaltungen unter das Motto „Zusammenhalt in Vielfalt“ gestellten werden: Schulaktionen, Konzerte, Lesungen und Ausstellungen, Begegnungsformate, Diskussionsveranstaltungen und u.v.m. sind willkommen.

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: „Die große Beteiligung am ersten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt hat die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration tief beeindruckt. Sie zeigt wie viele Menschen in Deutschland die Vielfalt in unserer Gesellschaft leben und schätzen. Ich freue mich, dass dieses wichtige Engagement auch im nächsten Jahr durch viele und vielfältige Aktionen fortgesetzt wird.“

Die Initiative kulturelle Integration ist ein breites Bündnis von 28 Institutionen aus Zivilgesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Sozialpartnern, Medien, Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Mehr erfahren Sie hier.Die Initiative kulturelle Integration ist ein breites Bündnis von 28 Institutionen aus Zivilgesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Sozialpartnern, Medien, Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Mehr erfahren Sie hier.