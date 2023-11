Zeitgemäßes Erinnern: Hörempfehlung zum Volkstrauertag

Berlin, den 19.11.2023. Welche Rolle spielt aktuell das Gedenken an getötete Soldatinnen und Soldaten in unserer Erinnerungskultur? Wie geht die Bundeswehr selbst mit ihrer Geschichte um? Brauchen wir einen Veteranentag in Deutschland? Wie ist mit Denkmälern für Soldatinnen und Soldaten zu verfahren? Welche Rolle spielt dabei der Kulturbereich?

Heute am Volkstrauertag um 11 Uhr und um 20.30 sendet rbb Inforadio eine gemeinsame Diskussionsveranstaltung der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages und des Deutschen Kulturrates aus dem Deutschen Bundestag unter dem Titel „Gesellschaft und Bundeswehr: Auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache der Erinnerung„. Die Sendung wurde am 16. November aufgezeichnet.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion sind:

Katrin Budde MdB (Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages),

(Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages), Dr. Eva Högl (Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages),

(Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages), Jan Korte MdB (Die Linke).

(Die Linke). Wolfgang Schneiderhan (Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge),

(Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge), Olaf Zimmermann (Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur).

Moderation: Harald Asel (rbb24 Inforadio)