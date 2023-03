Weltwassertag: Wasser, das Elixier des Lebens und der Kultur

Berlin, den 22.03.2023. Seit 1992 rufen die Vereinten Nationen am heutigen 22. März zum Weltwassertag auf. Damit erinnern sie an Wasser als essenziellste Ressource allen Lebens. In der Agenda 2030, die auch der Deutsche Kulturrat ebenfalls unterstützt, ist festgeschrieben, sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle Menschen zu gewährleisten. Auch die aktuelle Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung Deutschen Kulturrates, widmet dem Thema „In Bewegung: Wasser – Das Elixier des Lebens und der Kultur“ einen eigenen Schwerpunkt.

Denn Wasser ist nicht nur das Elixier unseres Lebens, sondern auch unserer Kultur – und ein anderer Umgang mit Wasser, seine Wertschätzung für Mensch und Natur ist nicht allein eine ökologische, sondern vor allem eine kulturelle Frage.

Entsprechend behandelt der Schwerpunkt in Politik & Kultur die Verbindung zwischen Wasser und Kultur, befasst sich mit der Darstellung dieses Motivs in den verschiedenen Teilbereichen des Kulturbereiches, hebt die vom Wasser grundlegenden dargestellten Herausforderungen hervor und zeigt Wege hin zu einem nachhaltigeren Umgang mit der Ressource auf.

Themen im Schwerpunkt sind:

Wasser als Politikum: Konfliktpotenzial oder Quelle von Kooperation?

Wasser in der bildenden Kunst

Wasser als Thema der Weltliteratur

Götter, Geister, Nixen und Nymphen: Wasser in Mythen

Unterwasserfotografie

Wasser und Musik

Tropfen und Fluten: Filme und Wasser

Ein Geschenk Gottes?!: Wasser in den Religionen

Wasserleben unter dem Mikroskop

Freiheit und Recht auf hoher See: Die Verfassung der Meere

Piraterie auf den Weltmeeren

Klimawandel, Nachhaltigkeit und Wasser – wie wirkt sich dieses Zusammenspiel auf die Kultur aus?

Durst und das Menschenrecht auf Wasser

u.v.m.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: „Ohne Wasser, kein Leben, mit dieser kurzen Formel lässt sich die immense Bedeutung zusammenfassen. Ohne Wasser ist der Mensch nicht überlebensfähig, Wasser ist eine zentrale Ressource, und damit ist die Zufuhr zu Wasser oftmals ein Politikum. Ein anderer Umgang mit Wasser, seine Wertschätzung für Mensch und Natur ist nicht allein eine ökologische, sondern vor allem eine kulturelle Frage. Der UN-Weltwassertag gibt Anlass sich verstärkt mit dieser Ressource auseinanderzusetzen und die Kultur bietet verschiedenste Zugänge dazu. Die aktuelle Ausgabe von Politik & Kultur zeigt dabei einige auf.“