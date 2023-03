Wasser: Elixier der Kultur

Berlin, den 28.02.2023. Wasser ist nicht nur das Elixier des Lebens, sondern auch der Kultur – doch wie gehört beides zusammen? Welche Rolle spielt Wasser als Motiv in der Musik? Wie wird es als Element in der bildenden Kunst verwendet? Welche religiöse Bedeutung hat Wasser? Welche Mythen ranken sich um das Wasser?

Mit diesen und anderen Fragen befasst sich der aktuelle Schwerpunkt „In Bewegung: Wasser – Das Elixier des Lebens und der Kultur“ in der druckfrischen Ausgabe 3/23 von Politik & Kultur.

Themen im Schwerpunkt sind:

Wasser als Politikum: Konfliktpotenzial oder Quelle von Kooperation?

Wasser in der bildenden Kunst

Wasser als Thema der Weltliteratur

Götter, Geister, Nixen und Nymphen: Wasser in Mythen

Unterwasserfotografie

Wasser und Musik

Tropfen und Fluten: Filme und Wasser

Ein Geschenk Gottes?!: Wasser in den Religionen

Wasserleben unter dem Mikroskop

Freiheit und Recht auf hoher See: Die Verfassung der Meere

Piraterie auf den Weltmeeren

Klimawandel, Nachhaltigkeit und Wasser – wie wirkt sich dieses Zusammenspiel auf die Kultur aus?

Durst und das Menschenrecht auf Wasser

u.v.m.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: „Die kulturelle Bedeutung des Wassers korrespondiert mit seiner herausragenden Relevanz für das Leben. Insofern war es folgerichtig, dass bei der Erarbeitung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dem Wasser ein eigenes Ziel gewidmet wurde. Gerade der Kulturbereich kann das Verständnis für den sorgfältigen Umgang mit Wasser schärfen. In allen Kulturen hat Wasser eine herausragende Bedeutung, wovon Sagen, Mythen und biblische Geschichten erzählen. Wasser ist ein häufiges Motiv in Literatur und Malerei. Auch Welterbestätten in Deutschland wie beispielsweise das Harzer Wasserregal belegen, welche kulturellen Traditionen im sorgfältigen und nachhaltigen Umgang mit Wasser bestehen. Insofern ist ein anderer Umgang mit Wasser, seine Wertschätzung für Mensch und Natur nicht allein eine ökologische, sondern vor allem auch eine kulturelle Frage. Der aktuelle Schwerpunkt in Politik & Kultur will das Bewusstsein dafür schärfen.“