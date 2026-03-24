Einladung: Vorstellung Dossier „Kosmos Kulturwirtschaft“ am 26.03.2026

Berlin, den 24.03.2026. Insgesamt 238.000 Unternehmen und freiberuflich Selbstständige prägen in Deutschland das Bild der Kultur- und Kreativwirtschaft. Rund zwei Millionen Erwerbstätige sind in den elf Teilmärkten beschäftigt. 2023 erwirtschaftete die Branche einen Umsatz von 204,6 Milliarden Euro. Diese beeindruckenden Zahlen machen deutlich, welchen Stellenwert die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland hat.

In Kooperation mit KreativBund – Bundeszentrum Kultur- und Kreativwirtschaft hat der Deutsche Kulturrat ein Dossier „Kosmos Kulturwirtschaft“ herausgegeben, das die Branche umfassend und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

Am Donnerstag, den 26.03.2026 wird ab 14.00 Uhr das Dossier der Öffentlichkeit vorgestellt und der Frage nachgegangen, wie mit Kultur Geld verdient werden kann. Die Vorstellung findet statt: KreativBund – Bundeszentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Jägerstraße 65, 10117 Berlin statt.

Wir laden Sie herzlich zu dieser Vorstellung ein. Folgendes Programm ist vorgesehen:

14:15-14:30 Uhr Gitta Connemann, MdB, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, eröffnet mit einem Impuls.

14:30-15:30 Uhr Panel-Talk „Mit Kultur Geld verdienen“:

Daniela Beaujean , Geschäftsführung VAUNET – Verband Privater Medien

, Geschäftsführung VAUNET – Verband Privater Medien Christine Berg , Vorstandsvorsitz HDF Kino

, Vorstandsvorsitz HDF Kino Bernd Gallep , Leitung der Abteilung Innovation und Kreativwirtschaft beim BKM

, Leitung der Abteilung Innovation und Kreativwirtschaft beim BKM Olaf Zimmermann, Geschäftsführung Deutscher Kulturrat und Herausgeber von Kosmos Kulturwirtschaft

Moderation: Christoph Backes, Projektleiter KreativBund

Für eine Teilnahme vor Ort melden Sie sich bitte bis Mittwoch, den 25.03.2026 17.00 Uhr bei Frau Blochowitz unter ed.ta1774387073rrutl1774387073uk@zt1774387073iwohc1774387073olb.s1774387073 an. Sie erhalten eine Bestätigung. Aufgrund der begrenzten Platzzahl werden die Anmeldungen nach Eingang berücksichtigt.

Die Veranstaltung wird live gestreamt. Hier anmelden, um den Link zum Streaming am Tag der Veranstaltung per Mail zu erhalten.