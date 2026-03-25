Politik & Kultur 4/26 vorab für die Presse

Zum Spannungsfeld von Kunstfreiheit und Verfassungstreue, Die Revolution des Sehens – wie das Mikroskop die Welt verändert hat, Kulturgutschutz

Berlin, den 25.03.2026. Die April-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. April 2026 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Im Leitartikel „Jenseits von Kulturpolitik“ schreiben die Direktorin der Lettischen Nationalbibliothek Dagnija Baltiņa und der Forschungsleiter Pauls Daija der Lettischen Nationalbibliothek über die Bedeutung des Originals in der Buchgeschichte.

Weitere Themen der Ausgabe 4/26 von Politik & Kultur sind:

Radikal?

Rechtsstaatlichkeit und das Haber-Verfahren

Rechtsstaatlichkeit und das Haber-Verfahren Buchhandel

Die Diskussion um den Deutschen Buchhandlungspreis ist inzwischen eine Grundsatzdebatte zur Kulturförderung

Die Diskussion um den Deutschen Buchhandlungspreis ist inzwischen eine Grundsatzdebatte zur Kulturförderung Zum Spannungsfeld von Kunstfreiheit und Verfassungstreue

Die Obleute im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages geben Antworten

Die Obleute im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages geben Antworten NGO

Nichtregierungsorganisationen stehen zunehmend im Fokus von Anfragen im Deutschen Bundestag

Nichtregierungsorganisationen stehen zunehmend im Fokus von Anfragen im Deutschen Bundestag Kulturgutschutz

Wie kann nachhaltiger Schutz von Kulturgut gelingen? Was haben uns andere Länder voraus?

Wie kann nachhaltiger Schutz von Kulturgut gelingen? Was haben uns andere Länder voraus? Geburtstag

Das Jüdische Museum Berlin wird 25 Jahre alt. Es nimmt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in den Blick

Schwerpunktthema der Ausgabe: „Die Revolution des Sehens – Wie das Mikroskop die Welt verändert hat“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 31.