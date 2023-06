Veranstaltungshinweis: „L´Chaim“ auf dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag

Berlin, den 06.06.2023. Der Schreibwettbewerb „L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!“ ist zu Gast auf dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag. Unter der Kategorie Kultur, Literatur und Poetry Slam werden vier Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs ihre Texte vortragen und von nachdenklich bis vergnüglich vielfältige Perspektiven auf das jüdische Leben in Deutschland bieten. Mit ihnen kommen Dr. Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus und Olaf Zimmermann, der Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates ins Gespräch. Shelly Kupferberg moderiert.

Der Wettbewerb „L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!“ wurde im Jahr 2022 von der Kulturstaatsministerin, dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Initiative kulturelle Integration ausgelobt. Im dritten Jahr nach dem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 forderten diese vier Initiatoren alle in Deutschland lebenden Menschen auf, sich mit einem fiktionalen oder nicht-fiktionalen Text zum jüdischen Leben in Deutschland zu beteiligen. Aus den insgesamt 182 Einsendungen wählte die prominent besetzte, neunköpfige Jury zehn Gewinnertexte aus, die am 6. Oktober 2022 im Literaturhaus Berlin prämiert wurden.

Wann: 08. Juni 2023, 16.30–18.30 Uhr

Wo: Heilig-Geist-Saal, EG, Saal, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Lesungen:

„Willkommen bei den Zuckermanns" von Dr. Dirk Clausmeier, Gewinner des zweiten Preises des Schreibwettbewerbs „L'Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!"

„Hat Halle uns verändert? Ein Manifest mutiger, widerständiger Jüdischkeit" von Ruben Gerczikow & Monty Ott, Gewinner des vierten Preises des Schreibwettbewerbs „L'Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!"

„In my Jewish Bag" von Dana Vowinckel, Gewinnerin des ersten Preises des Schreibwettbewerbs „L'Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!"

Im Gespräch:

Dr. Dirk Clausmeier, Preisträger, Berlin

Ruben Gerczikow, Preisträger, Berlin

Dr. Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Berlin

Monty Ott, Preisträger, Berlin

Dana Vowinckel, Preisträgerin, Berlin

, Preisträgerin, Berlin Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Berlin

Moderation: Shelly Kupferberg, Journalistin und Moderatorin, Berlin

