Top oder Flop? Kulturpolitik der nächsten Bundesregierung

Zentrale kulturpolitische Forderungen in Politik & Kultur

Berlin, 27.02.2025. In der heute erschienenen Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, machen Olaf Zimmermann (Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates) und Gabriele Schulz (Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates) deutlich, worum es in der zukünftigen Bundesregierung für die Kultur gehen muss und welche Themen in einem notwendigen „prägnanten Kulturkapitel“ im Koalitionsvertrag vordringlich sind.

Unter anderem gibt es konkrete Forderungen zu künftigen Rahmenbedingungen für den Kulturbereich, z. B. in Bezug auf das Arbeits- und Sozialrecht, das Steuerrecht, das Urheberrecht und das Kulturgutschutzgesetz. Es wird außerdem um den Gesamtkomplex „Digitales“ und um Stabilität in der öffentlichen Kulturförderung gehen müssen. Gewarnt wird vor Bekenntniszwängen bei der künftigen Kulturförderung. Als möglichen Streitpunkt einer Koalition aus CDU/CSU und SPD macht der Artikel den Gegensatz zwischen der Forderung „Kultur für alle“ (SPD) und dem wiederentdeckten Begriff der „Leitkultur“ (CDU/CSU) aus.

Abschließend heißt es in dem Artikel: „Deutschland ist eine vielfältige Gesellschaft. Umso wichtiger ist der Zusammenhalt in Vielfalt; damit dieser gelingt, bedarf es des Zusammenwirkens der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte, des Blicks über den eigenen Tellerrand und der Toleranz.“

Und: „Die nun anstehenden Koalitionsverhandlungen werden zeigen, ob es einer neuen Bundesregierung gelingen kann, die Weichen für Zusammenhalt in Vielfalt zu stellen und beherzt umzusetzen. Danach erwarten wir von Bundeskanzler Friedrich Merz und seiner Regierung nicht nur schöne Worte, sondern handfeste kulturpolitische Taten.“

Hier geht es zum kostenlosen PDF der aktuellen Ausgabe von Politik & Kultur.

Hier geht es zum Artikel „Nach der Wahl und vor der Bundesregierung“ von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz.

Hier lesen Sie den Kommentar von Olaf Zimmermann „Zuletzt? Bedeutung der Kultur darf nicht verloren gehen“.