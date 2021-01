Tagungsband zur Subskription: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen

Initiative kulturelle Integration legt Tagungsband zur Frage "Wie wollen wir in Zukunft an die Shoah erinnern?" vor

Berlin, den 06.01.2021. Auschwitz gilt als die Chiffre der Vernichtung der Juden Europas. Am 27. Januar 2020 jährte sich zum 75. Mal die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers durch die Rote Armee. Anlässlich dieses Datums veranstaltete die Initiative kulturelle Integration im vergangenen Januar eine Fachtagung zum Thema „Wie wollen wir in Zukunft an die Shoah erinnern? – Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen“. Nun legt das breite, überparteiliche Bündnis aus 28 Organisationen der Zivilgesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Medien, Sozialpartner, Länder und kommunalen Spitzenverbände den zugehörigen Tagungsband vor.

Dabei wurden Antworten zu folgenden Fragen gesucht: Welche Relevanz hat dieser Tag, der 27. Januar, für die in Deutschland lebenden Menschen – außer einer kurzen Sequenz in den Nachrichten? Wie kann in einer multiethnischen Gesellschaft an das Verbrechen an den Juden Europas erinnert werden? Und schließlich, wie kann Erinnerung gelingen, wenn die Taten immer weiter zeitlich wegrücken, wenn das Geschehen von Zeitgeschichte zu Geschichte wird?

Der von Doron Kiesel, Natan Sznaider und Olaf Zimmermann herausgegebene Tagungsband stellt die Ergebnisse der Fachtagung der Initiative kulturelle Integration vor und bietet darüber hinaus einen Ausblick in die Zukunft des Erinnerns.

Die Autorinnen und Autoren sind: Ester Amrami, Aleida Assmann, Micha Brumlik, Saba-Nur Cheema, Johann Hinrich Claussen, Mark Dainow, Jo Frank, Viola B. Georgi, Raphael Gross, Elke Gryglewski, Hans Dieter Heimendahl, Doron Kiesel, Felix Klein, Dani Kranz, Shelly Kupferberg, Yael Kupferberg, Sylvia Löhrmann, Daniel Lörcher, Josef Schuster, Christian Staffa, Natan Sznaider, Ali Ertan Toprak, Mirjam Wenzel, Annette Widmann-Mauz, Lea Wohl von Haselberg, Mirjam Zadoff, Felix Zimmermann und Olaf Zimmermann.

Die Buchvorschau mit Inhaltsverzeichnis, Vorwort der Herausgeber und Autorinnen- und Autorenverzeichnis finden Sie hier.

Bestellen Sie den Tagungsband „Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen – 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz“ zum Subskriptionspreis von 15,90 Euro – noch bis zum 24.01.2021. Ab dem 25.01.2021 beträgt der reguläre Preis dann 19,80 Euro.

Journalistinnen und Journalisten können ein Rezensionsexemplar (pdf) des Buches direkt anfordern bei: Theresa Brüheim, Referentin für Kommunikation, Deutscher Kulturrat, 030 226 05 28 15, ed.ta1610027832rrutl1610027832uk@mi1610027832eheur1610027832b.t1610027832