Solidarität mit Israel: Aufruf zur Demonstration gegen Terror, Hass und Antisemitismus

Kundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin am Sonntag um 14 Uhr

Berlin, den 19.10.2023. Wir stellen uns am kommenden Sonntag, den 22. Oktober um 14 Uhr in Berlin vor dem Brandenburger Tor mit einer Kundgebung an die Seite der Menschen in Israel und aller weiteren Opfer der Hamas. Ihnen gegenüber wollen wir unser Mitgefühl und unsere uneingeschränkte Solidarität ausdrücken.

Zur Demonstration rufen auf: Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V., Bündnis 90/Die Grünen, CDU Deutschlands, Die Linke, FDP, SPD, Deutsche Bischofskonferenz, Evangelische Kirche in Deutschland, Zentralrat der Juden in Deutschland, Alhambra Gesellschaft e.V., BDA, BDI, Campact e.V., Der Paritätische Gesamtverband, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Naturschutzring und wir der Deutsche Kulturrat.

Lesen Sie unseren gemeinsamen Aufruf hier!

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Wir stehen ohne Wenn und Aber auf der Seite Israels. Kommen Sie mit uns am Sonntag vor das Brandenburger Tor und machen Sie Ihre Solidarität und Ihr Mitgefühl mit den Menschen in Israel deutlich. Diese Demonstration wird auch ein deutliches Zeichen an die Personen in Deutschland sein, die meinen, jetzt ihren schmutzigen Antisemitismus auf dem Rücken der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden ausleben zu können.“