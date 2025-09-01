Berlin, 01.09.2025. Im Schwerpunkt der September-Ausgabe von Politik & Kultur geht es um die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP). Wie hat sich diese im Lauf der Zeit verändert, welche Schwerpunkte wurden gesetzt? Wichtige Akteure wie das Goethe-Institut, das Institut für Auslandsbeziehungen, die Deutsche Welle und viele andere stellen sich und ihre Arbeit vor. Die Ausgabe wirft auch einen Blick auf die europäische Dimension der Kultur- und Bildungspolitik.

Im Schwerpunkt „Deutschland und die Welt – Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik“ kommen folgende Autorinnen und Autoren bzw. Interviewpartner und -patnerinnen zu Wort:

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur

Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag Gesche Joost, Präsidentin des Goethe-Instituts

Intendant der Deutschen Welle Barbara Haack, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur

ehrenamtliche Präsidentin des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen Joybrato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und Rektor der Universität zu Köln

Journalistin Barbara Gessler, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin

Generalsekretär des Goethe-Instituts Bischof Frank Kopania, Theologischer Vizepräsident und Leiter der Abteilung Ökumene und Auslandsarbeit im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland

Leiter des Katholischen Auslandssekretariats der Deutschen Bischofskonferenz Thilo Klingebiel, Geschäftsführer des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen (WDA)

Orchesterdirektor des Bundesjugendorchesters und Bereichsleiter Orchester im Deutschen Musikrat Sven Scherz-Schade, freier Kulturjournalist

Fachbereichsleitung Internationales, Europa und Protokoll der Stadt Mannheim Tosin Stifel, Leiter der Abteilung Dialoge des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen

Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung der Agentur für Internationale Museumskooperation gGmbH Juliane Zellner, Geschäftsführerin des Internationalen Theaterinstituts (ITI)

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.