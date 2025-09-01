Deutschland und die Welt – Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik

Schwerpunkt in Politik & Kultur 9/25

Drucken PDF

Berlin, 01.09.2025. Im Schwerpunkt der September-Ausgabe von Politik & Kultur geht es um die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP). Wie hat sich diese im Lauf der Zeit verändert, welche Schwerpunkte wurden gesetzt? Wichtige Akteure wie das Goethe-Institut, das Institut für Auslandsbeziehungen, die Deutsche Welle und viele andere stellen sich und ihre Arbeit vor. Die Ausgabe wirft auch einen Blick auf die europäische Dimension der Kultur- und Bildungspolitik.

 

Im Schwerpunkt „Deutschland und die Welt – Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik“ kommen folgende Autorinnen und Autoren bzw. Interviewpartner und -patnerinnen zu Wort:

 

  • Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur
  • Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag
  • Gesche Joost, Präsidentin des Goethe-Instituts
  • Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle
  • Barbara Haack, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur
  • Daniela Schwarzer, ehrenamtliche Präsidentin des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen
  • Joybrato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und Rektor der Universität zu Köln
  • Sandra Winzer, Journalistin
  • Barbara Gessler, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin
  • Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts
  • Bischof Frank Kopania, Theologischer Vizepräsident und Leiter der Abteilung Ökumene und Auslandsarbeit im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland
  • Msgr. Peter Lang, Leiter des Katholischen Auslandssekretariats der Deutschen Bischofskonferenz
  • Thilo Klingebiel, Geschäftsführer des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen (WDA)
  • Sönke Lentz, Orchesterdirektor des Bundesjugendorchesters und Bereichsleiter Orchester im Deutschen Musikrat
  • Sven Scherz-Schade, freier Kulturjournalist
  • Cathérine Lisa Schleicher, Fachbereichsleitung Internationales, Europa und Protokoll der Stadt Mannheim
  • Tosin Stifel, Leiter der Abteilung Dialoge des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen
  • Silke Krummel, Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung der Agentur für Internationale Museumskooperation gGmbH
  • Juliane Zellner, Geschäftsführerin des Internationalen Theaterinstituts (ITI)
  • Patrick Bahners, Korrespondent des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Nordrhein-Westfalen

 

 

 

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.

 

 

 

 

 

Vorheriger ArtikelKulturPass Ja oder Nein?

Verwandte Artikel

Kulturpolitischer Wochenreport

35. KW: Aussichtslos?

Pressemitteilung

KulturPass Ja oder Nein?

Das Grüne Band

Lebendiger Teil unserer Erzählung