Berlin, 01.09.2025. Im Schwerpunkt der September-Ausgabe von Politik & Kultur geht es um die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP). Wie hat sich diese im Lauf der Zeit verändert, welche Schwerpunkte wurden gesetzt? Wichtige Akteure wie das Goethe-Institut, das Institut für Auslandsbeziehungen, die Deutsche Welle und viele andere stellen sich und ihre Arbeit vor. Die Ausgabe wirft auch einen Blick auf die europäische Dimension der Kultur- und Bildungspolitik.
Im Schwerpunkt „Deutschland und die Welt – Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik“ kommen folgende Autorinnen und Autoren bzw. Interviewpartner und -patnerinnen zu Wort:
- Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur
- Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag
- Gesche Joost, Präsidentin des Goethe-Instituts
- Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle
- Barbara Haack, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur
- Daniela Schwarzer, ehrenamtliche Präsidentin des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen
- Joybrato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und Rektor der Universität zu Köln
- Sandra Winzer, Journalistin
- Barbara Gessler, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin
- Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts
- Bischof Frank Kopania, Theologischer Vizepräsident und Leiter der Abteilung Ökumene und Auslandsarbeit im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland
- Msgr. Peter Lang, Leiter des Katholischen Auslandssekretariats der Deutschen Bischofskonferenz
- Thilo Klingebiel, Geschäftsführer des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen (WDA)
- Sönke Lentz, Orchesterdirektor des Bundesjugendorchesters und Bereichsleiter Orchester im Deutschen Musikrat
- Sven Scherz-Schade, freier Kulturjournalist
- Cathérine Lisa Schleicher, Fachbereichsleitung Internationales, Europa und Protokoll der Stadt Mannheim
- Tosin Stifel, Leiter der Abteilung Dialoge des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen
- Silke Krummel, Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung der Agentur für Internationale Museumskooperation gGmbH
- Juliane Zellner, Geschäftsführerin des Internationalen Theaterinstituts (ITI)
- Patrick Bahners, Korrespondent des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Nordrhein-Westfalen
- Die September-Ausgabe von Politik & Kultur kann hier als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden.
- Die gedruckte Ausgabe 9/25 kann hier im Online-Shop des Deutschen Kulturrates versandkostenfrei bestellt werden.
Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.