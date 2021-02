Politik & Kultur: Zukunftsaufgabe Stadtkultur fördern

Berlin, den 01.02.2021. Im Jahr 2050 werden 80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben; heute sind es 50 Prozent. Um diesen Wandel zu begleiten, braucht es bereits jetzt eine nachhaltige Stadtpolitik. Sie muss kulturelle und ökologische Aspekte vereinen, damit die Stadt weiterhin lebenswert sein kann. Daher ist Stadtentwicklung auch zentrale Zukunftsaufgabe der Kulturpolitik. Dieser Herausforderung muss sich jetzt gestellt werden.

Politik & Kultur, die Zeitung des Deutschen Kulturrates, nimmt sich in der aktuellen Ausgabe 2/21 mit dem Schwerpunkt „Stadtkultur: Polis bis Megacitiy – Wo kommen wir her, wo wollen wir hin?“ auf 20 Seiten dem Thema an.

Themen sind:

Sozialwissenschaftliche & künstlerische Stadtforschung

Inklusive und partizipative Gestaltungsmöglichkeiten

Herausforderungen und Chancen in der Stadtentwicklung

Folgen der Corona-Pandemie für Städte – im internationalen Vergleich

Kulturtechnik Bauen

Baukultur

Potenzial der Obsoleszenz erkennen und nutzen

Forderungen zur Rettung der Innenstädte

Urbane Kunst

Dritte Orte

Theater im städtischen Raum

Nachhaltiges Bauen

Grünflächen und städtische Kultur

Smart Cities

Zukunftsfähigkeit städtischer Denkmäler

Europäische Bauhausbewegung der EU-Kommission

Kulturhauptstadt Chemnitz 2025

Megacities: Städte des Pazifischen Jahrhunderts

Lesen Sie den Schwerpunkt „Stadtkultur: Polis bis Megacitiy – Wo kommen wir her, wo wollen wir hin?“ auf den Seiten 23 bis 42 der aktuellen Ausgabe von Politik & Kultur.

Zu den Autorinnen und Autoren im Schwerpunkt zählen:

