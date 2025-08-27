Politik & Kultur 9/25 vorab für die Presse

Schwerpunkt: Deutschland und die Welt - Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik; Kultur- und Kreativwirtschaft; Fokus: 75 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland

Berlin, den 27.08.2025. Die September-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. September 2025 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Deutschland und die Welt – Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 15 bis 27.

Im Leitartikel von Bischöfin Kirsten Fehrs, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland, geht es um Kultur und Religion, um gemeinsame Herausforderungen und Zusammenarbeit.

Weitere Themen der Ausgabe 9/25 von Politik & Kultur sind:

KulturPass

Soll der KulturPass abgeschafft werden? Eine eigene politische, keine vermeindlich verfassungsrechtliche Entscheidung ist jetzt gefragt.

Soll der KulturPass abgeschafft werden? Eine eigene politische, keine vermeindlich verfassungsrechtliche Entscheidung ist jetzt gefragt. Fokus: 75 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland

Interview mit Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Interview mit Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Leben an der Grenze

Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes, über das Grüne Band und über die Möglichkeit, Grenzen als Chancen zu begreifen.

Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes, über das Grüne Band und über die Möglichkeit, Grenzen als Chancen zu begreifen. Zukunftskompetenz

Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, über den Neustart der Kultur- und Kreativwirtschaftpolitik der Bundesregierung.

Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, über den Neustart der Kultur- und Kreativwirtschaftpolitik der Bundesregierung. Kulturausschuss

Sven Lehmann, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag, im Gespräch über Schwerpunkte und Vorhaben

Außerdem: Editorial: Aussichtlos? Über Herausforderungen der Gegenwart; Neustart für das Mentoringprogramm des Deutschen Kulturrates; Kulturgutschutz: was jetzt nötig ist; Karikaturist Klaus Stuttmann im Porträt; gamescom 2030 – eine Dystopie; u.v.m.