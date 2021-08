Politik & Kultur 9/21 vorab für die Presse

Berlin, den 27.08.2021. Die Ausgabe 9/21 von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. September 2021 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Der Leitartikel „Neues Europäisches Bauhaus: Gemeinsam die Lebensqualität in Europa verbessern“ stammt von Sabine Verheyen, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments.

Im Schwerpunkt richtet die druckfrische Ausgabe den Fokus auf „Kultur braucht Inklusion – Inklusion braucht Kultur“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 21 bis 39.

Weitere Themen der Ausgabe 9/21 von Politik & Kultur sind:

Bundestagswahl

Wie wird die Kulturpolitik ab Herbst 2021 aussehen? Die Antworten der Parteien auf die Fragen des Deutschen Kulturrates

SPK-Reform

Zwischen Auflösung und Reform: Wie geht es jetzt weiter mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz?

Rundfunkbeitrag

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk sparen

Kabarett

Kritisch, komisch, kreativ: Wie hat sich das politische Kabarett in Ost- und Westdeutschland entwickelt?

Außerdem: Humboldt Forum, Umgang mit Einsamkeit, Bibliotheken: Lernen aus dem Corona-Shutdown, Digitalisierung & Kulturwandel, Paradigmenwechsel in der Kulturpolitik, Marco Wanderwitz im Gespräch, Afghanistan: Eine Frage auch an die Kultur, Hochschulen in Brasilien, Städtebau in Westafrika u.v.m.

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.