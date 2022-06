Politik & Kultur 7-8/22 vorab für die Presse

Berlin, den 27.06.2022. Die Sommer-Doppelausgabe Juli/August von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. Juli 2022 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Der Leitartikel „Ethik der Appropriation: Kulturelle Aneignung ist ein umkämpfter Begriff“ stammt vom Journalisten und Buchautor Jens Balzer.

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Gegen Rassismus. Und für Vielfalt“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 15 bis 27. Der Schwerpunkt bildet den zweiten Teil des Anti-Diskriminierungsfokus in Politik & Kultur. Den ersten Teil zu „Antisemitismus: Jüdischer Alltag in Deutschland“ finden Sie in der Ausgabe 6/22.

Weitere Themen der Sommer-Doppelausgabe Juli/August von Politik & Kultur sind:

Documenta fifteen

Es hätte doch so schön sein können: eine documenta ohne jeden Antisemitismus, aber es kam ganz anders. Ukraine

Zwischen Literaturfestivals und Kulturzerstörung: Wie ist es derzeit um die ukrainische Kultur bestellt? Berichte von Kulturschaffenden. Architektur

Radikal normal: Der Pritzker-Preisträger Diébédo Francis Kéré führt die architektonische Weltelite zurück zu den Ursprüngen des Bauens. Medien

Novellierung des Medienstaatsvertrages: Kulturberichterstattung ist kein hervorgehobener Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mehr.

Außerdem: Kulturhaushalt, Ostpolitik der SPD, Künstlerin SEO im Porträt u.v.m.

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.